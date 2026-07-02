Які квіти можна посіяти в липні, щоб освіжити сад новими фарбами: 5 швидкозростальних варіантів

Солодкий аліссум / © ТСН

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Початок літа — це пік сезону цвітіння, коли бордюри повні квітів — і якщо ви посієте ці швидкоцвілі рослини в липні, ви зможете насолоджуватися їхньою красою до перших заморозків.

Зараз усі сади мають чудовий вигляд, але наприкінці серпня та у вересні більшість подвір’їв почнуть вичерпуватися, оскільки квіти в’януть, а на бордюрах з’являться прогалини. Звичайно, за винятком тих садів, що належать досвідченим садівникам, які знають, яке насіння сіяти в липні для свіжого цвітіння, саме тоді, коли більшість рослин досягають кінця свого циклу цвітіння.

GardeningKnowHow розповідає що посіяти зараз, щоб ваші бордюри були яскравими з оновленим кольором кінця літа та рясною кількістю пелюсток до глибокої осені. І все це за ціною кількох пакетиків насіння.

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Ці яскраві квіти чудово ростуть як у горщиках, так і в ґрунті, тому ви можете використовувати їх для оновлення вашого патіо: швидкі та розумні ідеї контейнерного садівництва — це легка перемога. Усі ці рослини люблять сонце, тому, хоча вам потрібно буде поливати їх, поки вони проростають і ростуть достатньо глибоко, щоб знайти власне джерело вологи, вони впораються з літньою спекою навіть на цій вразливій стадії розсади. Ці надзвичайно стійкі, легкі у вирощуванні квіти також можна сіяти безпосередньо в ґрунт, де вони мають цвісти.

Це однорічні рослини, життєвий цикл яких триває рік, тому вони так швидко цвітуть. Цей швидкий шлях від посіву до цвітіння та утворення насіння також означає, що ці рослини досить легко розмножувати, тому існує безліч сортів з дедалі красивішими квітами. Тож, незалежно від того, чи бажаєте ви яскравого вогняного кольору, щоб підкреслити золотисті тони ваших декоративних трав пізнього літа, чи прохолодного поєднання пастельних відтінків, щоб компенсувати сильну спеку кінця серпня, у вас буде чудовий вибір чудових сортів.

Поряд із пізньоквітучими багаторічниками, такими як рудбекія та айстри, ці швидкоквітучі однорічні рослини є секретом повноцінних бордюрів протягом всієї осені. Тепер, коли ви знаєте, сійте цих квітучих красунь швидше, і літо у вашому саду триватиме довше.

Соняшники

Соняшник / © ТСН

Цвіте за 50-60 днів

Повне сонце

Уявіть собі свій передній двір у вересні, повний цих казкових високих квітів — видовище, яке змусить сусідів зупинитися та зітхнути. Соняшники пройшли довгий шлях з того часу, як ми всі вирощували їх у дитинстві, закидаючи пухке насіння в ґрунт і старанно поливаючи, перш ніж ми побачимо свіжі зелені паростки та жовті квіти високо над нашими головами. У наші дні ці легкі у вирощуванні квіти все ще приносять багато радості, але тепер головне — казкові кольори, від лимонно-жовтого до соковито темно-червоного.

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Більшість однорічних соняшників швидко ростуть. Вони ростуть однією квіткою на міцному стеблі, тому набагато швидше, ніж сорти, які вирощують кілька квіток на розгалуженому стеблі.

Виведені для індустрії зрізаних квітів, соняшники також неймовірно надійні та мають гарні, часто бронзові тони з вінтажним відтінком, що ідеально підходить для лінивих літніх днів.

Оскільки ця серія спочатку призначалася для флористики, ці соняшники не містять пилку. Однак вони виробляють нектар, тому все ще корисні для запилювачів. Перевагою є те, що відсутність пилку означає, що ці квіти не поспішають утворювати насіння, тому неймовірно добре тримаються на стеблі та у вазі. Тим не менш, якщо ви хочете мати двір, повний осінніх квітів, розумним кроком буде сіяти кілька насінин кожні два тижні.

Солодкий алісум

Солодкий алісум / © Credits

Цвіте за 45-60 днів

Повне сонце

На протилежному кінці спектру розмірів перебуває солодкий аліссум, і, хоча ці гарненькі квіти можуть бути маленькими, вони принесуть стільки казкового шарму у ваш сад кінця літа, аж до перших заморозків. Ця рослина еволюціонувала, щоб рости в суворих прибережних умовах, тому вона сміється перед обличчям літньої спеки, швидко покриваючи голий ґрунт, залишений в’ялими, менш витривалими рослинами. Оскільки вона така крихітна, вона не витісняє більші рослини, тому ви можете використовувати її, щоб додати кольору навколо інших рослин у бордюрі, а також освіжити горщики з відцвілими багаторічниками на патіо.

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Алісум швидко зростає від насіння до квітки всього за 45 днів, ця маленька красуня є чудовим вибором для посіву в липні, оскільки вона надзвичайно швидко проростає та розростається до 25 сантиметрів, швидко заповнюючи прогалини. Ви скоро виявите, що солодкий алісум також має чудовий медовий аромат, додаючи солодкого аромату вашому відкритому простору наприкінці літа.

Для чудового багатотонального килима з крихітних квітів оберіть суміш усіх тонів.

Календула

Календула / © Credits

Цвіте через 60-90 днів

Повне сонце

Якщо ви думаєте, що Calendula officinalis — це помаранчеві ромашки, подумайте ще раз. Зараз існують сорти календули в тонах заходу сонця, від найблідішого жовтого до пелюсток з червоно-червоною підкладкою, але найгарнішими є сорти омбре з поєднанням відтінків.

Календула також є однією з найлегших їстівних квітів для вирощування, а її пелюстки чудово прикрашають салати, пасту, млинці та — найкраще! — тости з авокадо.

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Ці відтінки заходу сонця особливо гарні в той час, коли сад переходить від літа до осені, відкриваючи нову сезонну палітру кольорів. Календулу надзвичайно легко вирощувати з насіння, і вона цвіте аж до перших заморозків. Крім того, вона легко самосіється, тож, ймовірно, наступного літа, а також кожного літа відтепер і назавжди, ви зможете безкоштовно насолоджуватися черговим видовищем її чарівних пелюсток.

Цинії

Цинії / © Associated Press

Цвіте за 60-80 днів

Повне сонце

Цинії не тільки довго цвітуть, кожна квітка тримається на рослині до тижня, тому один пакет насіння принесе вибух кольору у ваш сад. Час, необхідний цинії, щоб вирости від насіння до квітки, досить передбачуваний, для менших сортів або тих, що мають простіші поодинокі квіти, це займає близько двох місяців і більш складні, махрові квіти потребують ще кілька тижнів для розвитку.

Це означає, що легко вибрати, чи надавати пріоритет швидкості, а не формі, залежно від вашої зони, чи навпаки — або чому б не посіяти два сорти, щоб насолоджуватися найкращим з обох світів. Вони мають добрий вигляд як у горщику, так і на клумбі.

Пелюстки цинії також їстівні, і вони дуже ефектні в замороженому вигляді кубиків льоду (використовуйте кип’ячену воду, щоб отримати прозорі кубики льоду, щоб ви могли насолодитися пелюстками) для тих, хто любить вечірнє сонця на патіо наприкінці літа.

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Настурції

Настурції / © Credits

Цвіте за 45-80 днів

Сонце або півтінь

Настурції, такі швидкі та легкі у вирощуванні з насіння, принесуть калейдоскоп кольорів у ваш сад наприкінці літа, і тільки погляньте на це свіже зелене листя! Існує два види настурції, що важливо для липневого посіву.

Тропеолум великий — це плетиста настурція, але її також можна вирощувати в підвісному кошику або високому контейнері, щоб її стебла спускалися вниз, або як ґрунтопокривну рослину. Деякі мають стебла, які виростають лише до 30 см завдовжки, і вони швидко цвітуть, тому є гарним вибором для липневого посіву; інші можуть сягати до 3 метрів, і їх краще сіяти раніше навесні. Тропаеолум мінус — це карликова, кущиста настурція, тому всі її сорти можна сіяти в липні.

Хоча настурції добре ростуть на повному сонці та в півтіні, краще дати їм трохи перепочинку від сонця під час посіву в липні. Поки вони мають 6 годин сонячного світла, вони добре цвітуть. Дійсно, найкращий спосіб забезпечити гарне цвітіння ваших настурцій — це дати їм бідний ґрунт, оскільки занадто багато поживних речовин спонукатиме їх надавати перевагу листю над квітами. Зробіть це правильно — і ваші настурції продовжуватимуть цвісти до перших заморозків.

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