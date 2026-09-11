Які квіти треба посадити зараз, щоб мати ефектний сад наступного року

Нарциси / © Credits

Реклама

Оскільки листя починає опадати, а сонце швидше сідає, яскраві весняні квіти можуть здаватися дуже далекими. Однак, якщо ви хочете насолодитися плодами гарного саду наступного року, вам потрібно почати зараз.

Що треба посадити просто зараз, розповідає Еxpress.co.uk.

Реклама

Осінь може здатися не найкращим часом для роботи в саду, але насправді є багато завдань, які краще виконати до того, як зміниться погода. Одне з цих завдань призведе до прекрасного квітучого видовища наступного року.

Реклама

Отже, якщо ви хочете отримати багатий урожай нарцисів наступного року, вам потрібно посадити їх у ґрунт зараз. Якщо ви хочете, щоб ваш сад цвів нарцисами наступної весни, тоді вам потрібно посадити цибулини квітів зараз. Найкращий час для їх садіння — приблизно від вересня до листопада, до того, як настануть сильні зимові заморозки.

Це означатиме, що ваші нарциси зацвітуть у ідеальний час для весни, між березнем і травнем.

Дзвоники також виграють від садіння приблизно в цей час.

Якщо ви хочете вирощувати овочі протягом року, є деякі, які переживуть холодну погоду.

Реклама

За бажання мати можливість збирати зелень протягом усієї зими, то зараз саме час почати садити морозостійкі сорти, такі як капуста кале, пакчой та гірчиця, готові до зимових салатів.

Не лише садіння цибулин у землю може допомогти вашому саду восени.

Якщо ви хочете забезпечити собі перевагу, то зараз саме час почати готуватися до зими. Встановіть компостні контейнери для садових відходів, таких як листя та інші мертві рослинні матеріали. Ви також можете почати купувати фліс, готовий для обгортання та захисту будь-яких чутливих до морозу рослин протягом холодних місяців.

Новини партнерів

Новини партнерів