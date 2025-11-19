Які п’ять рослин садівникам слід вкрити перед зимовими заморозками та як утеплити решту

Цикламен / © Associated Press

Є п’ять рослин, які ви повинні вкрити до настання зимових заморозків . Порадою поділився еxpress.co.uk .

Ось що потрібно вкрити або перемістити до затишного місця: цикламен, гейхеру, папороті, кордиліни та хебе. Загорніть рослини у фліс, а якщо вони в горщиках, підніміть на ніжки та перемістіть ближче до будинку. Невеликий захист цих рослин допоможе їм добре виглядати протягом зими.

Фліс від морозу абсолютно необхідний. Ви можете додати його поверх своїх овочів та деяких напівстійких рослин, щоб захистити їх від похолодання.

Ви також можете придбати щось під назвою мішки для захисту від морозу, які чудово підходять для таких рослин, як це лаврове дерево, у якого стебло майже непогане, але листя можна просто накрити зверху, закріпити на місці та залишити на всю зиму.

Пухирчаста плівка — це розумний спосіб захистити ваші рослинні горщики, пластикові чи теракотові, від невеликого пошкодження заморозками. Вона запобігає їхньому крихкому стану, якщо вони пластикові, і розтріскуванню, якщо вони теракотові. Вона додає гарний шар ізоляції навколо рослини, зберігаючи коріння здоровим та захищаючи ваші рослини від різких похолодань.

Ви також можете захистити коріння своїх рослин за допомогою мульчі. Цей чудовий матеріал можна купувати пакетами, використовувати багатоцільовий компост або навіть подрібнене листя.

Нанесіть це на основу рослини, щоб він служив ще одним тепловим шаром. Це не тільки допомагає зберегти трохи більше вологи, але й захищає землю від холоду.

Ще однією дивовижною рисою використання мульчі є те, що це органічний матеріал, тому, коли волога погода розбавляє його, мульча розщеплює його частину, діючи як живлення, яке поступово вивільняється протягом зими та ранньої весни, що дає вашим рослинам справді хороший старт.