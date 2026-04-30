Які рослини потрібно сіяти просто в ґрунт і чому вони не люблять вирощування в теплиці

Досвідчені садівники знають, що не потрібно абсолютно всі рослини сіяти в теплиці на розсаду.

Про які саме рослини йдеться, GardeningKnowHow проконсультувався з кількома експертами.

Чому деяке насіння любить відкритий ґрунт

Багато садівників вважають, що вирощування насіння в теплиці дасть йому перевагу, але ця думка не завжди працює для кожного окремого сорту. Реальність набагато складніша, і все зводиться до біологічних властивостей самого насіння.

Рослини зі стрижневим коренем або крихкою кореневою системою просто погано відновлюються після пошкодження. Пряме висівання дозволяє уникнути цієї паузи та забезпечує безперервний розвиток коренів, завдяки чому ви отримуєте кращий кінцевий результат.

Наприклад, запашний горошок швидко розвиває глибокий стрижневий корінь після проростання. Саме тому він не буде вам вдячний за те, що ви перемістили його з затишного модуля. Найкраще сіяти його там, де він ростиме.

Ті квіти, які швидко проростають і не люблять порушення коренів, найкраще ростуть на відкритому повітрі. Ця логіка швидкого проростання стосується таких квітів, як настурції, календула та амі, що швидко проростають у відкритому ґрунті та майже нічого не отримають від часу, проведеного в модулі на вашому підвіконні.

Для чого насправді потрібна теплиця

Експерти погоджуються щодо того, які рослини дійсно отримують справжню користь від вирощування у приміщенні: теплолюбні сорти з волокнистою кореневою системою, які повільно ростуть та добре переносять пересадження і потребують тривалішого періоду для плодоношення.

Ваш клімат і тривалість сезону визначають, чи варто вам сіяти насіння заздалегідь, чи сіяти його безпосередньо у відкритий ґрунт. Головним чинником є конкретні вимоги до насіння. Наприклад, помідори потребують більше тепла для проростання, тепліших нічних температур і довших світлових годин для гарного росту, водночас салат може проростати в прохолоднішому ґрунті та рости в умовах меншого освітлення і прохолодніших температур.

Зимовий посів як альтернатива

Ще один варіант, який можна спробувати — це щось середнє між вмрущуванням у приміщенні та у відкритому ґрунті, що називається зимовим посівом. Коли ви починаєте висаджувати рослини в мінітеплиці, зробленій з пакета для продуктів, це чудово підходить для таких культур, як овочі, трави та багаторічні квіти, які люблять прохолодну погоду.

Існує корисне емпіричне правило для визначення того, до якої категорії потрапляє те чи інше насіння: якщо воно стійке до пошкодження коренів або не потребує тривалого вегетаційного періоду, сійте його там, де воно ростиме.

Новини партнерів