Які три листочки треба обрізати на помідорах, щоб запобігти хворобам

Помідори / © ТСН

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Помідори «пітніють» по-своєму. Спекотного, задушливого дня рослина безперервно виділяє воду через листя, і там, де воно притиснуте до вологого ґрунту, цій волозі нікуди діватися, тому вона залишається. Тепле, нерухоме повітря біля вологого листка — це те, на що сподіваються спори грибків, і зазвичай саме там усе йде не так.

Як правильно обрізати томати, розповідає Gardening Know How.

Виправлення потребує менше зусиль, ніж здається. Значна частина успішного вирощування помідорів протягом вологого літа зводиться до потоку повітря, який своєю чергою залежить від того, яке листя залишається на рослині. Приберіть кілька зайвих шарів, і все стане простіше. Додайте до цього один простий прийом на рівні ґрунту — і і значна частина захворювань, що руйнують урожай, навіть не встигне розвинутися.

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Чому нижня частина рослини є ключовою

Багато хвороб томатів починаються внизу та поширюються вгору. Це нижнє листя розташоване просто над землею, і саме в ньому грибкові спори перезимовують. Потім дощ або поливання зі шланга, і кожна крапля, яка падає на землю, трохи відскакує назад на найближчий листочок. Ранній фітофтороз (Alternaria solani) і септоріоз листя (Septoria lycopersici) поширюються саме таким чином — спочатку з’являються кілька плям у нижній частині рослини, потім спостерігається пожовтіння, а потім хвороба поширюється рослиною вгору. Якщо очистити нижній ярус, краплі не матимуть на що потрапити.

Потік повітря — це інша половина успіху. Дайте помідору самостійно розростатися, і він перетвориться на щільний, замкнутий клубочок, внутрішня частина якого залишається вологою протягом кількох годин після того, як зовнішнє листя висохне. Спорам це цілком підходить. Тому прорідіть рослини, забезпечте циркуляцію повітря в середині куща, і листя швидше висихає, щойно дощ або роса сходять — а в сухе листя набагато важче проникнути будь-чому. Однак це аж ніяк не означає, що потрібно обрізати кущ томатів до голого стовбура — йому просто потрібен простір, щоб «дихати».

Три листочки, які потрібно зрізати

Не кожен листок вартий того, щоб його тримати. Зокрема, три види створюють більше проблем, ніж приносять користі, коли встановлюється волога погода, і саме їх потрібно видатити насамперед. Для цього достатньо зробити чистий зріз близько до стебла, а ножиці для обрізання дозволяють легко зробити його рівним і не пошкоджують стебло.

Найнижче листя

Почніть знизу і рухайтеся вгору. Зріжте все, що розташоване в нижній частині від 15 до 30 см або торкається ґрунту чи звисає трохи над ним — спочатку щоб зібрати все, що відскакує від землі. Та й однаково це старе листя: воно затінене, не приносить користі й росте в найгіршому місці на рослині. Зріжте його впритул до головного стебла. Коли рослина приживеться і почне плодоносити, оголена нижня частина стебла їй ніяк не зашкодить.

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Пожовкле або плямисте листя

Будь-яке листя помідорів, що жовтіє або на ньому з’являються плями, вже практично віджило своє, і якщо ці плями виявляться ознаками хвороби, воно стане розсадником для подальшого поширення інфекції. Не чекайте на день обрізання, щоб позбутися їх. Видаляйте їх одразу, щойно помітите. Жовте листя в нижній частині рослини часто є першою ознакою того, що там завелося грибкове захворювання, і його швидке видалення — це одночасно і очищення, і раннє попередження.

Інтенсивний внутрішній ріст

Глибоко всередині великого куща томатів листя скупчується одне на одному, і майже жодне з них не отримує справжнього світла чи повітря. Саме в цій нагромадженій частині рослини вологість тримається найдовше. Проріджування кількох цих внутрішніх листків разом з будь-якими дрібними пагонами, які скупчуються в центрі, створює прохід, через який повітря зможе вільно проникати. Вам потрібна рослина, крізь проміжки якої пробивається денне світло, а не суцільна зелена стіна.

Секретний трюк зі спідницею

Ось той момент, на який багато хто не звертає уваги. Щойно ці нижні листки відпадуть, покладіть спідницю навколо основи рослини — обкладіть основу рослини «спідницею» — кільцем з мульчі або тканинним бар’єром над оголеним ґрунтом. Здається, це занадто просто, щоб мати якесь значення. Насправді ж такий прийом створює фізичну перешкоду між ґрунтом, де живуть спори, і листям вище, тож коли вода потрапляє на землю, нічого не розбризкується.

Для цього підходить солома, подрібнена кора і навіть газета під компостом. У будь-якому разі є додаткова перевага — покриття уповільнює випаровування, тому ґрунт під ним залишається вологішим і рівномірнішим, коріння отримує постійне зволоження, а листя не забруднюється. Проте є один нюанс. Тримайте мульчу на відстані від 2 до 5 см від стебла. Якщо вона буде впритул до нього, то утримуватиме стільки вологи, що це може призвести до гниття.

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