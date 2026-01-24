Дежавю у дизайні: чому 2026 — це новий 2016 / © Associated Press

Дизайнери все частіше говорять про те, що 2026-й стає новим 2016-м, але з важливою поправкою, тепер ці тренди — доросліші, впевненіші та значно усвідомленіші, про це розповіло видання Woman And Home.

Ідея циклічності моди давно нікого не дивує, але інтер’єрний дизайн теж живе за цими законами. Сьогоднішні тренди напряму віддзеркалюють естетику десятирічної давнини, адаптовану під нові цінності: комфорт, індивідуальність і емоційний зв’язок із простором.

Після років мінімалізму, «тихої розкоші» та нейтральних інтер’єрів ми знову прагнемо виразних домівок, які не просто виглядають красиво, а розповідають історію про свого власника.

Сміливі кольори

Нейтральні палітри ніколи не зникали повністю, але у 2016-му яскраві відтінки, наприклад, бірюзовий, темно-синій, зелений та пудрово-рожевий, стали справжніми героями інтер’єрів. У 2026-му вони повертаються, але у новому форматі.

Тепер мова не про одну акцентну стіну, а про тотальне занурення в колір, коли стіни, плінтуси, двері та навіть стеля пофарбовані в один глибокий відтінок. Результат — простір, який одночасно заспокоює та має ефектний вигляд.

Теплі нейтралі кольори та ретро коричневий

Коричневий довгий час вважався «складним» кольором, але саме він переживає справжній ренесанс. Темне дерево, карамельні та шоколадні відтінки, теплий беж — усе це формує інтер’єр з відчуттям затишку та стабільності.

Секрет успіху — у фактурах: дерево, льон, вовна, кераміка та м’яке освітлення створюють атмосферу, в якій хочеться залишатися якомога довше.

Золото та латунь у ванній

Якщо у 2016-му ми захоплювались блиском, то у 2026-му обираємо матові, зістарені метали. Латунні та золоті змішувачі витісняють холодний хром і чудово поєднуються з темною плиткою, бетоном і глибокими зеленими відтінками.

Трохи гламуру, але без надмірностей.

Інтер’єр із характером

Мінімалізм відходить у тінь. На його місце приходять експресивні, багатошарові простори, наповнені принтами, мистецтвом, текстилем і речами з історією. Такі інтер’єри не мають ідеальний вигляд і саме у цьому їхня привабливість. Вони живі, особисті та емоційні.

Бохо «подорослішав»

Бохо 2016 року був дещо хаотичним: багато декору, килимів, макраме та рослин. У 2026-му він стає стриманішим і зібранішим. Натуральні матеріали, біофільний дизайн, продумані акценти та менше дрібного декору — усе для балансу між свободою та естетикою.

Скандинавський стиль із теплом

Скандинавський дизайн нікуди не зник, але трансформувався. Якщо раніше він асоціювався з холодною палітрою та мінімумом деталей, то тепер — це тепло, текстури та природність.

Дерево, ротанг, льон, рослини — простір стає не стерильним, а по-справжньому житловим.

Рожевий

Пудровий рожевий поступається місцем складнішим відтінкам, наприклад, вишневому та бордо. Вони краще вписуються у сучасні інтер’єри та створюють глибину, а не «солодкість».

2026 рік справді багато у чому нагадує 2016-й, але це не повернення, а еволюція. Ми беремо найкраще з минулого та адаптуємо його до сучасного способу життя, де важливі комфорт, індивідуальність і емоції.

Головне правило — обирати тренди не заради трендів, а заради себе. Бо найактуальніший інтер’єр — це той, у якому вам комфортно.