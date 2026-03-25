Ідеальна пара для піци — яке вино обрати, щоб доповнити смак

Піца — любов багатьох у світі гастрономії, а правильно підібране до неї вино може перетворити звичайний вечір на справжнє свято смаку.

Станіслава Бондаренко
Ідеальна пара для піци / © Associated Press

Може здатися дивним поєднувати тісто з сиром і червоним соусом із келихом вина, але експерти переконані, що це ідеальна пара. Видання Real Simple опитало сомельє, шефів і винних експертів, і всі вони дійшли висновку, що з піцою найкраще поєднуються ігристі вина, особливо італійського стилю.

І причина не тільки в традиціях, ігристі вина мають потрібну кислотність і фруктовий смак, щоб врівноважити солодко-кислий томатний соус і жирність сиру. Бульбашки допомагають освіжити смакові рецептори, щоб наступний шматок піци смакував ще краще.

Чому саме ігристі вина

Універсальність для будь-яких начинок

Незалежно від того, чи це класична Маргарита, піца з пепероні, трюфельними грибами чи прошуто, ігристе вино поєднується з будь-якою піцою. Воно не перекриває смак соусу та підкреслює аромат сиру й додатків.

Італійський секрет

Більшість експертів радять італійські чи італійського стилю ігристі:

  • Prosecco — класичний, білий чи рожевий, легкий смак, який освіжає

  • Lambrusco — червоне ігристе з достатньою кислотністю та фруктовим смаком, ідеальне для піци з пікантними м’ясними начинками

  • Franciacorta — італійське ігристе з балансом свіжості та насиченості, чудово підходить до Маргарити чи сирних піц

Ігристе рожеве

Варто обрати рожеве ігристе для піц з м’ясними чи солонуватими інгредієнтами, такими як прошуто чи піца з анчоусами. Фруктові ноти рожевого освіжають смак соусу та врівноважують гіркуватість додатків.

Альтернативні варіанти

Якщо ігристі вина не для вас, експерти пропонують інші варіанти:

  • Білий Мальбек — свіжий та фруктовий смак, який підходить до піци з помідорами, базиліком або гострими нотками

  • Côtes du Rhône — легке французьке червоне, чудово підходить до піц з гострими м’ясними начинками

Але все ж думка одна, що бульбашки роблять піцу та вино справжнім умамі (офіційно визнаний «п’ятий смак», після солодкого, кислого, солоного та гіркого, що з японської мови означає «приємний смак»).

Поєднання піци та ігристого вина — це не лише гастрономічний експеримент, а спосіб отримати максимум задоволення від вечора. Воно освіжає, підкреслює смак кожного інгредієнта та перетворює навіть просту піцу на святкову страву.

