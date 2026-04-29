Як вибрати вино до стейка / © Associated Press

Реклама

Ще донедавна правило «червоне вино до м’яса» вважалося майже аксіомою. І в цьому є логіка, бо яловичина, особливо стейки, багата на білок і жир, які пом’якшують таніни у вині. У результаті напій стає яскравішим на смак, а м’ясо — соковитішим.

Але гастрономія не стоїть на місці. Сьогодні сомельє закликають бути сміливішими та орієнтуватися не лише на тип м’яса, а й на спосіб приготування, соуси, гарніри та, звісно, власний смак, про це розповіло видання Real Simple.

Червоне — це класика

Червоні вина традиційно добре працюють зі стейками через високий вміст танінів. Особливо це актуально для жирних шматків, наприклад, рібай чи T-bone. Такі вина створюють баланс і «очищують» смакові рецептори.

Реклама

Головна порада тут звучить досить просто, а саме, якщо вам смачно, значить, це правильний вибір.

Враховуйте яке м’ясо та спосіб приготування

Не всі стейки однакові і це ключ до правильного поєднання.

Жирні шматки (рібай, skirt steak) потребують насичених вин із вираженими танінами, наприклад, каберне совіньйон, мальбек або бароло. Вони «врівноважують» жирність і підкреслюють смак м’яса.

Пісні шматки (філе міньйон, New York strip) краще поєднуються з легшими винами, наприклад, піно нуар. Вони не перебивають делікатний смак м’яса.

Стейки на грилі чи з сильною скоринкою, тут працюють сміливіші та насиченіші варіанти, як сира, шираз або каберне.

Соуси та гарніри

Іноді не м’ясо, а саме гарнір визначає, яке вино обрати.

Легкі овочі (спаржа, броколі) майже не впливають на вибір вина, тож можна орієнтуватися на сам стейк.

Вершкові гарніри (кремовий шпинат, полента, мак-енд-чіз) потребують вина з високою кислотністю, щоб «перерізати» жирність. Наприклад, Brunello di Montalcino або навіть витриманий шардоне.

Солодко-пряні чи барбекю-соуси добре поєднуються з зинфанделем або навіть ламбруско, це трохи несподівано, але дуже вдало.

Не лише червоне

Сомельє все частіше радять експериментувати:

Реклама

Шампанське — універсальний варіант, який працює навіть зі стейком, особливо у теплу погоду.

Сухе розе — легкий варіант для нестандартних поєднань.

Білі вина з високою кислотністю — несподівано добре підходять до пісного м’яса чи страв на грилі.

Це новий підхід до гастрономії, адже не правила диктують вибір, а ваш настрій та смак.

Ідеальне поєднання вина та стейка — не жорсткі правила, а гармонія смаку. Враховуйте текстуру м’яса, спосіб приготування та супровідні страви, але не забувайте про власні вподобання.

Сучасна гастрономія — це свобода вибору тож, можливо, саме келих холодного шампанського поруч із соковитим стейком стане вашим новим улюбленим відкриттям.

Новини партнерів