Ідеальна пора року, коли треба пересаджувати домашні рослини

Хоча внутрішнє озеленення не залежить від сезонів так сильно, як садівництво на вулиці, час пересаджування має значення. Неправильне переміщення рослини може стресувати її та уповільнити зростання, про це розповіло видання Real Simple.

Коли пересаджувати домашні рослини

Найкращий час для пересаджування — активний період росту, зазвичай навесні чи на початку літа. Це час, коли дні стають довшими, температура тепліша, а сонячне світло стимулює ріст рослин.

Пересаджена у цей період рослина швидше адаптується до нової ґрунтової суміші та нового горщика, а ризик загнивання коренів мінімальний.

Також, краще робити пересадження перед або на початку активного росту, так рослина швидше відновлюється після стресу пересаджування та ви менше ризикуєте її перезволожити.

Коли пересаджувати не варто

Холодні пори року, осінь і зима, зазвичай не найкращий час для пересаджування. Багато рослин у цей період уповільнюють ріст, а зайвий стрес від пересаджування може спричинити пожовтіння листя, опадання чи навіть загибель рослини.

Занадто багато вологи після пересаджування у зимовий період може призвести до гниття кореневої системи, оскільки рослина споживає менше води, а ґрунт залишається надто вологим.

Втім, якщо рослина явно страждає від того, що коріння дуже обмежене горщиком, пересадження можна робити навіть у зимовий період, потрібно лише особливо обережно стежити за вологістю та здоров’ям рослини. Використання допоміжного підсвічування також дозволяє підтримати ріст рослини взимку.

На що звертати увагу перед пересадженням

Перед тим як пересаджувати рослину, переконайтеся, що вона готова до зміни горщика:

Коренева система: якщо коріння обплітає горщик або визирає з дренажних отворів, це сигнал, що пора пересаджувати.

Розмір горщика: оберіть контейнер відповідного розміру. Занадто великий горщик може затримувати воду, а це спричинить загнивання.

Стан ґрунту та рослини: хвороби, шкідники чи ознаки стресу — час пересаджування краще відкласти.

Період росту: уповільнений ріст або пожовтіння листя можуть сигналізувати про нестачу поживних речовин і це теж варто врахувати.

Пересаджувати рослину у занадто великий горщик, якщо вона ще не готова, не рекомендується. Краще залишити її у колишньому контейнері чи обрати горщик лише на один розмір більший.

Поради

Використовуйте свіжу, поживну ґрунтову суміш, відповідну для вашого виду рослини. Після пересаджування добре полийте рослину, але уникайте застою води. Тримайте пересаджену рослину якомога далі від прямих сонячних променів перші кілька днів. Якщо пересадження відбувається взимку, забезпечте допоміжне світло для стимуляції росту.

Пересадження — це не лише зміна горщика, а справжня турбота про рослину. Правильний час, підбір горщика та ґрунту, увага до кореневої системи та обережність у догляді допоможуть вашим домашнім рослинам рости здоровими, красивими та тішити вас цілий рік.