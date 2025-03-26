Як власноруч зробити ідеальне яєчне добриво для томатів і не тільки: цікавий лайфгак

Для того, щоб рослини були здоровими та міцними, важливо використовувати натуральні органічні добрива, які збагачують ґрунт без застосування шкідливих хімічних речовин. Одним із найкращих і найдоступніших варіантів є добриво з яєчної шкаралупи.
Яєчна шкаралупа – це природне джерело кальцію, який необхідний для правильного розвитку рослин. Його нестача може призвести до таких проблем, як гниль на плодах томатів, перців, баклажанів та інших овочів – про це розповіли на сторінці Flowers Gardenia. Крім кальцію, шкаралупа містить невелику кількість магнію, фосфору та калію, що також сприяє гармонійному росту культур.
Як правильно приготувати яєчне добриво
- Після використання яєць шкаралупу ретельно промийте, висушіть і зберігайте у пакеті чи контейнері, поки не накопичиться її достатня кількість.
- Щоб знищити можливі бактерії, шкаралупу можна запекти у духовці за температури 180°C протягом 20 хв або просто добре просушити на сонці.
- Використовуйте ступку, кавомолку чи качалку, щоб подрібнити шкаралупу до порошкоподібного стану.
- Додайте 2 ст. л отриманого порошку до 2 ст. л оцту. Реакція дозволить вивільнити кальцій у формі, доступній для рослин. Залиште суміш на 3 хв.
- Після закінчення реакції додайте суміш до 2 л води та ретельно перемішайте.
- Полийте отриманим розчином культури, які потребують додаткового кальцію, наприклад, томати, перці, баклажани, а також листові овочі, такі як шпинат та мангольд.
Поради
- Подрібнену яєчну шкаралупу можна додавати безпосередньо у ґрунт перед садінням рослин для тривалого збагачення ґрунту.
- Використовуйте шкаралупу як мульчу навколо рослин – це допоможе відлякувати шкідників, зокрема слимаків.
- Яєчний порошок можна змішувати з іншими органічними добривами, такими як компост або зола, для комплексного підживлення.
Використання яєчної шкаралупи як добрива – це не лише екологічно, але й економно. Це простий спосіб зробити город родючішим і підтримувати здоров’я рослин без зайвих витрат.
Ми також писали про те, як зробити яєчне добриво для ваших рослин.
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