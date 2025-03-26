Як власноруч зробити ідеальне яєчне добриво для томатів і не тільки: цікавий лайфгак

Для того, щоб рослини були здоровими та міцними, важливо використовувати натуральні органічні добрива, які збагачують ґрунт без застосування шкідливих хімічних речовин. Одним із найкращих і найдоступніших варіантів є добриво з яєчної шкаралупи.

Яєчна шкаралупа – це природне джерело кальцію, який необхідний для правильного розвитку рослин. Його нестача може призвести до таких проблем, як гниль на плодах томатів, перців, баклажанів та інших овочів – про це розповіли на сторінці Flowers Gardenia. Крім кальцію, шкаралупа містить невелику кількість магнію, фосфору та калію, що також сприяє гармонійному росту культур.

Як правильно приготувати яєчне добриво

Після використання яєць шкаралупу ретельно промийте, висушіть і зберігайте у пакеті чи контейнері, поки не накопичиться її достатня кількість. Щоб знищити можливі бактерії, шкаралупу можна запекти у духовці за температури 180°C протягом 20 хв або просто добре просушити на сонці. Використовуйте ступку, кавомолку чи качалку, щоб подрібнити шкаралупу до порошкоподібного стану. Додайте 2 ст. л отриманого порошку до 2 ст. л оцту. Реакція дозволить вивільнити кальцій у формі, доступній для рослин. Залиште суміш на 3 хв. Після закінчення реакції додайте суміш до 2 л води та ретельно перемішайте. Полийте отриманим розчином культури, які потребують додаткового кальцію, наприклад, томати, перці, баклажани, а також листові овочі, такі як шпинат та мангольд.

Поради

Подрібнену яєчну шкаралупу можна додавати безпосередньо у ґрунт перед садінням рослин для тривалого збагачення ґрунту.

Використовуйте шкаралупу як мульчу навколо рослин – це допоможе відлякувати шкідників, зокрема слимаків.

Яєчний порошок можна змішувати з іншими органічними добривами, такими як компост або зола, для комплексного підживлення.

Використання яєчної шкаралупи як добрива – це не лише екологічно, але й економно. Це простий спосіб зробити город родючішим і підтримувати здоров’я рослин без зайвих витрат.

Ми також писали про те, як зробити яєчне добриво для ваших рослин.

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