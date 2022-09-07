Ідеальний сад створюється восени: що потрібно зробити просто зараз

Щоб мати гарний сад увесь рік та ідеальний сад – навесні і влітку, починати роботи в цьому напрямку потрібно восени.

Роботи в саду не закінчуються восени і іноді тривають навіть взимку. Що більше роботи в саду ви зробите в холодну пору року, то більше задоволення отримаєте влітку. Деякі квітучі рослини практично не вимагають догляду, але багато з них вимагають уваги весь рік. Робота в зимовому саду часто може заощадити багато часу у довгостроковій перспективі, а також забезпечити помітне покращення результатів, не кажучи вже про користь перебування на природі для психічного здоров'я.

До того ж, осінь – не вирок для гарного і правильно організованого саду. Осінній сад може тішити вас яскравими фарбами і навіть квітами до настання зимових холодів.

Гуру садівництва Кейт Тернер поділилася з Mirror.co.uk двадцятьма порадами і прийомами, які гарантують, що ваш гарний осінній сад до весни змусить сусідів зеленіти від заздрощів:

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Не припиняйте займатися садівництвом. Весняні сади створюються восени. Осіннє садівництво – це надія та оптимізм, а також демонстрація того, що може бути за кілька місяців.

Весняні сади створюються восени. Осіннє садівництво – це надія та оптимізм, а також демонстрація того, що може бути за кілька місяців. Осінь – час яскравих ароматних чагарників. Вони приваблюють запилювачів, а також роблять ваш сад яскравим навіть восени. Обов'язково посадіть кизильник, барбарис, глід, дуболисту гортензію, бузину або калину. Навесні ви матимете квітучий сад із сильним ароматом і роєм запилювачів, а восени ваш сад наповниться яскравими фарбами і ефектними гронами ягід.

Вони приваблюють запилювачів, а також роблять ваш сад яскравим навіть восени. Обов'язково посадіть кизильник, барбарис, глід, дуболисту гортензію, бузину або калину. Навесні ви матимете квітучий сад із сильним ароматом і роєм запилювачів, а восени ваш сад наповниться яскравими фарбами і ефектними гронами ягід. Обрізання. Ранньої осені потрібно обрізати лаванду й розмарин. Розмарин також варто перенести до приміщення або ретельно утеплити.

Ранньої осені потрібно обрізати лаванду й розмарин. Розмарин також варто перенести до приміщення або ретельно утеплити. Збирання врожаю і садіння. Восени збирають фрукти і горіхи, такі як ожина та фундук. Якщо у вас вони ще не ростуть, найкращий час для їх садіння – пізня осінь.

Восени збирають фрукти і горіхи, такі як ожина та фундук. Якщо у вас вони ще не ростуть, найкращий час для їх садіння – пізня осінь. Перемістіть всі теплолюбні рослини всередину. Під час підготовки до холодів потрібно занести до будинку всі кактуси, агави, лимонні та апельсинові дерева. Цитрусові часто можуть цвісти в холодні місяці, тому для них буде корисним легке підживлення, але будьте обережні, щоб не перелити воду. Перевірте нижній бік листя на наявність шкідників та переконайтеся, що рослини розташовані не на протягу.

Під час підготовки до холодів потрібно занести до будинку всі кактуси, агави, лимонні та апельсинові дерева. Цитрусові часто можуть цвісти в холодні місяці, тому для них буде корисним легке підживлення, але будьте обережні, щоб не перелити воду. Перевірте нижній бік листя на наявність шкідників та переконайтеся, що рослини розташовані не на протягу. Викопайте та компостуйте всі старі літні однорічники. Однорічні квіти краще замінити гарними осінніми і зимовими квітучими рослинами, як-от фіалки, братки, маргаритки, жовтофіоль та цикламен.

Однорічні квіти краще замінити гарними осінніми і зимовими квітучими рослинами, як-от фіалки, братки, маргаритки, жовтофіоль та цикламен. Додайте осені фарб. Ще є час додати трохи кольору за допомогою таких рослин, як хризантеми, айстри, очитки та нерини. Ви можете купити рослини, які вже квітнуть, і розставити горщики в саду, тоді яскраві квіти радуватимуть вас до морозів.

Ще є час додати трохи кольору за допомогою таких рослин, як хризантеми, айстри, очитки та нерини. Ви можете купити рослини, які вже квітнуть, і розставити горщики в саду, тоді яскраві квіти радуватимуть вас до морозів. Починайте висаджувати цибулини. Осінь – вирішальний час для садіння цибулинних, які зацвітуть навесні. Якщо у вас є газон, розкидайте на ньому цибулини нарцисів і посадіть там, де вони впадуть. Весною у вас буде зелений газон із життєрадісними жовтими вкрапленнями.

Осінь – вирішальний час для садіння цибулинних, які зацвітуть навесні. Якщо у вас є газон, розкидайте на ньому цибулини нарцисів і посадіть там, де вони впадуть. Весною у вас буде зелений газон із життєрадісними жовтими вкрапленнями. Висівайте витривалі однорічники . Щоб наступної весни якомога раніше зацвіли однорічники, деякі з них можна посіяти на зиму. Наприклад, можна сіяти календулу, запашний горошок і льон.

. Щоб наступної весни якомога раніше зацвіли однорічники, деякі з них можна посіяти на зиму. Наприклад, можна сіяти календулу, запашний горошок і льон. Догляд за газоном восени необхідний. Осінь – найкращий час для початку догляду за газоном. Обов'язково дайте йому підживлення та посійте насіння на тих ділянках, які цього потребують. Крім того, стежте за тим, щоб листя не лежало на газоні, – не чекайте, поки воно все опаде, а прибирайте його в міру опадання.

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Доглядайте осінні квіти. Жоржини, айстри і хризантеми вимагають восени регулярного обрізання та підживлення. Використовуйте рідке підживлення щотижня, поки не настануть холоди. Для більших квітучих кущів використовуйте підживлення безперервної дії, якого вистачить на весь сезон.

Жоржини, айстри і хризантеми вимагають восени регулярного обрізання та підживлення. Використовуйте рідке підживлення щотижня, поки не настануть холоди. Для більших квітучих кущів використовуйте підживлення безперервної дії, якого вистачить на весь сезон. Обріжте дерева й чагарники . Осіннє обрізання потрібне для того, щоб надати рослинам форму і видалити гілки, що нависають над доріжками і газоном.

. Осіннє обрізання потрібне для того, щоб надати рослинам форму і видалити гілки, що нависають над доріжками і газоном. Не обрізайте троянди. Хоча обрізання троянд зараз небажане, ви можете обрізати кінчики у більших і плетистіших, щоб вони не розгойдувалися вітром.

Хоча обрізання троянд зараз небажане, ви можете обрізати кінчики у більших і плетистіших, щоб вони не розгойдувалися вітром. Підживіть ґрунт . Видаліть бур'яни та листя з бордюрів і додайте мульчу товстим шаром на вологий ґрунт. Копати також не треба. Це захищає коріння від зимових холодів, стримує поширення та зростання бур'янів і додає поживних речовин до ґрунту.

. Видаліть бур'яни та листя з бордюрів і додайте мульчу товстим шаром на вологий ґрунт. Копати також не треба. Це захищає коріння від зимових холодів, стримує поширення та зростання бур'янів і додає поживних речовин до ґрунту. Посадіть вічнозелені чагарники. Щоб прикрасити сад, коли більшість рослин скидають листя, можна посадити вічнозелені чагарники і хвойники. Тоді навіть з-під снігу проглядатиме зелень, яка даватиме надію.

Щоб прикрасити сад, коли більшість рослин скидають листя, можна посадити вічнозелені чагарники і хвойники. Тоді навіть з-під снігу проглядатиме зелень, яка даватиме надію. Посадіть чагарники та дерева вже зараз. Осінь – найкращий час, бо ґрунт ще теплий, а дощі йдуть частіше. Рослини добре укоріняться у ґрунті, бо їм не доведеться витрачати сили на підтримку листя і квітів.

Осінь – найкращий час, бо ґрунт ще теплий, а дощі йдуть частіше. Рослини добре укоріняться у ґрунті, бо їм не доведеться витрачати сили на підтримку листя і квітів. Почніть садити троянди. Якщо зараз купити троянди з відкритою кореневою системою, це буде набагато дешевше, ніж купувати дорогі кущі в контейнерах навесні. Крім того, таким чином ви отримаєте раннє цвітіння.

Якщо зараз купити троянди з відкритою кореневою системою, це буде набагато дешевше, ніж купувати дорогі кущі в контейнерах навесні. Крім того, таким чином ви отримаєте раннє цвітіння. Посадіть рослини, які приваблюють птахів. Чагарники з ягодами не лише додаватимуть яскраво-червоних і жовтих кольорів вашому садові навіть узимку, але й годуватимуть птахів у холодні місяці.

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Не прибирайте свої садові меблі. Спробуйте жити цієї осені та взимку у стилі скандинавського хюгге, де сад використовується протягом усього року. Додайте багаття, водонепроникні подушки й ковдри, зовнішнє освітлення, щоб залишатися в саду навіть тоді, коли там темно і холодно. Вечірки біля вогнища – чудовий спосіб підняти собі настрій довгою холодною зимою.

Спробуйте жити цієї осені та взимку у стилі скандинавського хюгге, де сад використовується протягом усього року. Додайте багаття, водонепроникні подушки й ковдри, зовнішнє освітлення, щоб залишатися в саду навіть тоді, коли там темно і холодно. Вечірки біля вогнища – чудовий спосіб підняти собі настрій довгою холодною зимою. Облаштуйте мініготелі для комах. Вони мають чудовий вигляд в осінньому саду і підходять для бджіл, метеликів, сонечок та інших комах, які будуть бажаними гостями у вашому саду навесні. Найкраще поставити їх у добре замульчованій ділянці саду, поруч із чимось квітучим або з ягодами.

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