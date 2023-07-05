Ідеальний собака для квартири: 10 найбезпроблемніших порід для життя у місті

Міські жителі, які мешкають у багатоквартирних будинках, обираючи собаку, змушені враховувати багато різних чинників.

Не всі породи собак можуть комфортно жити за умов міста. Багатьом просто необхідний свій двір та вольєр. У той же час деякі собаки чудово почуваються у невеликій квартирі на 25 поверсі.

Яка порода собак є оптимальною для квартири, розповідає Like.it.

Мальтійська болонка

10 безпроблемних порід для життя в місті: мальтійська болонка / Фото: Credits

Ця мила розумна собачка і одна з найменших серед іграшкових порід. Вважається, що назва породи та її походження походять від середземноморської острівної держави Мальта. Мальтійська болонка не линяє, і тому є гарним вибором для людей, які страждають на алергію на собак. Проживання мальтійської болонки в квартирі буде комфортним навіть для господарів.

Кавалер-кінг-чарльз-спанієль

10 найбезпроблемніших порід собак для життя у місті: кавалер-кінг-чарльз-спаніель / Фото: Credits

Цей маленький спанієль родом із Британії є однією з найпопулярніших порід у багатьох країнах. Від 2000 року він займає 18 місце серед найпопулярніших чистокровних собак у Сполучених Штатах. У нього шовковиста гладка шерсть, необрізаний хвіст та чудовий характер.

Гаванський собака

10 найбезпроблемніших порід собак для життя у місті: гаванський собака / Фото: Credits

Порода завоювала безліч шанувальників завдяки своїй довгій шовковистій вовні, виразним очам та приємному розміру. Виведений як собака-компаньйон кубинської аристократії у 1800-х роках, він отримав прізвисько "собака на липучках", бо дуже прив'язаний до свого власника.

Такса

10 найбезпроблемніших порід собак для життя в місті: такса / Фото: Credits

Коротконога, довготіла порода собак, що нагадує гончаків. Такса стандартного розміру була розроблена, щоб винюхувати і переслідувати борсуків та інших тварин, що мешкають у норах, в той час як мініатюрна такса була виведена для полювання на дрібнішу здобич, таку як кролики (кроляча такса). Але, якщо полювання – це не ваше, можете сміливо заводити таксу у міській квартирі.

Французький бульдог

10 найбезпроблемніших порід собак для життя у місті: французький бульдог / Фото: Credits

Це невелика порода свійських собак. Французи з'явилися у 1800-х роках внаслідок схрещування предків бульдогів, привезених з Англії, та місцевих щурів у Парижі. 2014 року вони були четвертою за популярністю зареєстрованою собакою в Британії та шостою за популярністю зареєстрованою породою собак у США.

Йоркширський тер'єр

10 безпроблемних порід для життя в місті: йоркширський тер'єр / Фото: Credits

Це невелика порода собак тер'єрного типу, виведена в 19 столітті в англійському Йоркширі, для лову щурів на швейних фабриках. В ідеалі його максимальна величина становить 3,2 кг. Популярний собака-компаньйон, йоркширський тер'єр також брала участь у розвитку інших порід, таких як австралійський шовковистий тер'єр. У нього сіра, чорна та коричнева шерсть.

Бостон-тер'єр

10 найбезпроблемніших порід собак для життя у місті: бостон-тер'єр / Фото: Credits

"Американський джентльмен" був прийнятий 1893 року Американським клубом собаківництва як неспортивна порода. Бостони маленькі та компактні, з коротким хвостом та стоячими вухами. Вони дуже розумні та дуже легко навчаються. Вони доброзичливі та іноді можуть бути впертими. Середня тривалість життя бостонців становить від 11 до 13 років, хоча деякі з них можуть дожити і до старшого віку.

Мопс

10 найбезпроблемніших порід собак для життя в місті: мопс / Фото: Credits

Порода собак, завезена з Китаю до Європи у шістнадцятому столітті, з чудовою рисами: зморшкуватою короткою мордою та закрученим хвостом. Порода має чудову блискучу шерсть різних кольорів, найчастіше палеву або чорну, і компактне квадратне тіло з добре розвиненою мускулатурою.

Ши-тцу

10 найбезпроблемніших порід собак для життя в місті: ши-тцу / Фото: Credits

Назва означає "маленький лев", але в цій породі собак немає нічого лютого. Ши-тцу – улюбленці, а не мисливці. Виведені винятково для того, щоб бути компаньйоном, ши-тцу — ласкаві, веселі, товариські домашні собаки, які найбільше на світі люблять йти за своїми господарями з кімнати до кімнати.

Бульдог

10 найбезпроблемніших порід собак для життя у місті: бульдог / Фото: Credits

Порода собак середнього розміру, зазвичай називається англійським бульдогом чи британським бульдогом. Це м'язистий, здоровенний собака зі зморшкуватою мордою і характерним кирпатим носом. Бульдоги мають давній зв'язок із британською культурою, як писала ВВС: "Для багатьох бульдог — це національна ікона, що символізує відвагу та рішучість". Під час Другої світової війни бульдогів часто порівнювали з прем'єр-міністром Вінстоном Черчіллем.

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