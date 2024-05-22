Смачний вибір для вашого котика: новинка від торговельної марки М'ЯСНА МИСКА – паучі з великим вмістом натурального м’яса і корисних речовин

Кожен, хто має домашніх улюбленців, знає, як важливо підібрати для них якісний та збалансований раціон.

Допомогти у цьому нелегкому питанні може український виробник кормів для чотирилапих друзів “Борисфен-Трейд”, який нещодавно представив новинку для котів – м'ясні шматочки в паучах торговельної марки М'ЯСНА МИСКА з великим вмістом натурального м’яса і корисних речовин.

Чим особливі корми "Борисфен-Трейд" та чому варто звернути увагу на нову продукцію бренду, розповідаємо далі.

Виробник із самого центру України

“Борисфен-Трейд” – це перше в Україні спеціалізоване виробництво вологого корму в жерстяній банці для котів та собак, що розташоване в самому серці України, в екологічно чистій місцевості Черкаської області.

Компанія має замкнутий цикл виробництва, а всі м’ясні інгредієнти, що входять до складу кормів, – місцевого походження.

Завод бренду оснащений європейським обладнанням. Для підтримання стабільно високої якості продукції на підприємстві працює власна лабораторія, яка здійснює перевірку сировини та вже готових виробів. Підприємство має сертифікати ISO 9001 та FSSC 22000.

Корм, у якому є все необхідне для вашого улюбленця

В асортименті бренду “Борисфен-Трейд” можна знайти різноманітну продукцію для котів та собак, однак нещодавно виробник представив власну новинку – м’ясні шматочки для котів у паучах торговельної марки М'ЯСНА МИСКА.

Це збалансований повнораціонний вологий корм для дорослих котів з високим вмістом натурального м’яса – 81%, оптимальною комбінацією макро- та мікроелементів, вітамінів і амінокислот, необхідних для розвитку та загального здоров’я чотирилапого.

До складу корму входять вітаміни групи B, які нормалізують роботу центральної нервової системи котів, вітамін D3, що сприяє формуванню кісток, і вітамін Е, що покращує роботу м’язів, травної та кровоносної систем, забезпечує гарний стан шкіри та шерсті пухнастика, надаючи йому краси та енергії.

Загалом корм українського виробника має максимально прозорий склад. Він не містить барвників, рослинних білків та жирів, м’ясо-кісткового борошна. Натомість у ньому присутній таурин – незамінна амінокислота, яку котячий організм самостійно не виробляє й отримує тільки у складі їжі. Таурин необхідний для здоров'я очей, серця, репродуктивної системи котів та сприяє зміцненню їхнього імунітету, що робить його одним із головних інгредієнтів.

З огляду на оптимальний склад та високі стандарти виробництва цей корм відповідає вимогам FEDIAF – Європейської федерації харчової промисловості для домашніх тварин.

Однак не менш вагомим показником його якості є те, що за результатами власних досліджень компанії паучі торговельної марки М'ЯСНА МИСКА подобаються 87% домашніх улюбленців. Ніжні м’ясні шматочки в смачному соусі приваблюють пухнастиків неперевершеним ароматом, а збалансований склад дає потужний заряд енергії.

До того ж м’ясні шматочки у паучах мають широкий асортимент, тож навіть для найвибагливіших котиків знайдеться улюблений смак.