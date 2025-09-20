Коли час встановлювати годівниці для птахів і що туди класти

Ідеальний час для того, щоб зробити та повісити годівниці для птахів / © Credits

Реклама

Багато птахів починають міграцію, інші залишаються зимувати поруч із домівками людей. Саме зараз актуальне питання, коли найкраще робити та розвішувати годівниці. Видання Real Simple розповіло, що однозначної відповіді на це немає, адже все залежить від регіону проживання, типу годівниці та видів птахів, яких ви хочете привабити. Проте є перевірені правила, які допоможуть зробити ваші зусилля максимально корисними.

Коли встановлювати годівниці

Для синиць, дятлів і горобців (сальні підвіски, сітки з зерном)

Сало та суєт (жирні суміші з насінням) найкраще підходять для холодної пори року. Влітку такі ласощі швидко псуються та можуть нашкодити птахам. Тому оптимальний час — осінь, зима та рання весна.

Для зерноїдних птахів (насіннєві годівниці)

Такі годівниці можна залишати цілорічно. Однак у теплий сезон активність біля них зменшується, під час гніздування птахи віддають перевагу білковій їжі (комахам), а влітку природа забезпечує достатньо корму.

Реклама

Чи можна залишати годівниці на весь рік

Так, але з певними застереженнями:

Птахів буде менше під час гніздування, адже вони змінюють раціон.

У теплий період в природі багато їжі, тому ваші годівниці можуть залишатися менш відвідуваними.

Важливо регулярно чистити годівниці, адже зіпсований корм або волога насіння можуть стати причиною хвороб.

Правила догляду за годівницями

Чистьте щотижня, особливо у вологу погоду. Не сипте занадто багато корму, краще додати новий, ніж залишити зіпсований. Вибирайте правильне місце, годівниця має бути у спокійному куточку саду, недосяжному для котів. Використовуйте якісний корм, несолоне сало, насіння соняшника, просо, овес, горіхи.

Підгодівля птахів восени та взимку допомагає їм вижити у складних умовах, зберегти енергію для міграції чи для холодних ночей. А для людей — це можливість спостерігати за пернатими друзями з вікна та робити добру справу.

Отже, ідеальний час, щоб зробити та повісити годівниці — це осінь і зима, проте правильний догляд дозволяє залишати їх цілий рік. Головне пам’ятати про чистоту та якісний корм.