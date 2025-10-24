Ідеальний дует: кольори, які створюють гармонію у вашому домі / © Credits

Видання Real Simple розповіло про шість стильних дуетів, які обожнюють дизайнери інтер’єрів, від насиченого оливкового до грайливого рум’янцю рожевого.

Оливковий та пісочний: природна елегантність 70-х

Оливкові стіни сьогодні — справжня необхідність. Вони повернулися до нас із 70-х, коли цей відтінок прикрашав усе — від кухонних меблів до диванів. Поєднуйте глибокий оливковий із класичним теплим тоном піску. Такий дует створює затишок, додає глибини та водночас наповнює кімнату природною гармонією. Така комбінація має витончений та водночас живий вигляд.

Теракот і рум’янець: теплий захід сонця вдома

Якщо ви мрієте про інтер’єр, який випромінює тепло та радість — ця пара саме для вас. Відтінки в спектрі «червоний — кораловий — оранжевий» найрадісніші у світі. Обирайте фарби, які створюють ефект вічної «золотої години». Теракот додає глибини, а ніжно-рожевий рум’янець пом’якшує та створює відчуття тепла. Разом вони нагадують м’яке світло вечірнього сонця.

Бордо та золото: розкіш у деталях

Найсміливіша пара сезону — благородне бордо та розкішне золото. Не бійтеся кольору стелі: фарбуйте її у насичений винний відтінок і доповнюйте золотою фактурною шпалерою. Результат — простір, який випромінює тепло, святковість і глибину. Ідеально для осені та зимових вечорів із келихом червоного вина.

Умбра та сталево-блакитний: витонченість з характером

Цей дует — як поєднання старовинного дерева та прохолодного неба. Поєднуйте теплий умбровий з приглушеним сталевим блакитним. Такі відтінки чудово працюють у ванній чи невеликій кімнаті, створить ефект камерності та спокою. Це кольори, які нагадують про осінь — затишну, теплу та трохи меланхолійну.

Слива та шавлія: контраст ніжності та глибини

Темно-сливовий у поєднанні з м’яким зеленим шавлії — ідеальний баланс між сміливістю та природністю. Використовуйте цей дует, щоб візуально відділити кухню від коридору, як результат вийде дивовижно гармонійний. Слива створює драматичний акцент, а шавлія додає спокою, разом вони мають вигляд як осінній пейзаж у найкращих його тонах.

М’який шартрез і авокадо: гра відтінків однієї сім’ї

Для прихильників м’якої монохромності спробуйте два різні відтінки зелені — світлий із жовтим підтоном і насичений авокадо. Хоча обидва кольори належать до однієї родини, вони різняться глибиною та температурою, створюють витончену гру світла. Такий дует чудово пасує дитячій кімнаті чи студії, тож має водночас затишний та по-дорослому стильовий вигляд.

Як підібрати ідеальну пару кольорів

Дивіться на колірне коло. Протилежні кольори — найвиразніші дуети. Працюйте з тонами. Один теплий, інший холодний, і простір оживає. Не бійтеся фарбувати стелю чи двері. Це додасть інтер’єру дизайнерського характеру. Додавайте природні матеріали. Дерево, лляний текстиль чи камінь врівноважать навіть найяскравіші поєднання.

Дизайн — це діалог кольорів. Іноді достатньо всього двох відтінків, щоб розповісти історію вашого дому — теплу, сучасну та дуже особисту.