Ідеальний порядок у кожній кімнаті

Кожен, хто живе у своєму будинку чи квартирі більше кількох місяців, добре знає це: заповнені шухляди, темні куточки у коморі, простір під раковиною завалений шампунями, ще з переїзду. Організація — це не лише про естетику. Як розповіло видання Martha Stewart, бути організованим означає економити час і гроші, а також мати змогу зосередитися на тому, що дійсно важливо.

Вітальня

Визначте призначення кімнати. Перед тим як братися за наведення порядку, зрозумійте, як ви використовуєте простір. Чи це формальна вітальня для гостей, чи сімейна кімната. Якщо тут грають діти, облаштуйте куточок з маленьким столиком, шафою для іграшок і полицями для книг.

Використовуйте вертикальний простір. Меблі з полицями до стелі дозволяють максимально залучити простір. Коли далі розставляти речі вже нема куди, організуйте все вгору.

Кошики та бокси. Поєднані кольором та стилем кошики для дрібниць допомагають сховати речі, що не додають кімнаті естетики. Можна маркувати їх збоку, щоб легко і швидко організовувати простір.

Спальня

Очистьте горизонтальні поверхні. Тумбочки та комоди часто збирають випадкові речі. Створіть «домівку» для кожного предмета чи визначте місце, куди його повернути.

Сортуйте одяг за сезоном. Розділіть речі на зимові та літні, а формальний одяг, який носите рідко, можна зберігати в іншій кімнаті, на горищі чи у підвалі.

Організуйте одяг та аксесуари . Сортуйте гардероб так, щоб легко було знайти потрібне: за категоріями чи кольорами, прикраси — за типом чи металом.

Використовуйте стіни. Високі полиці та декоративні бокси допомагають сховати речі та створюють відчуття акуратності.

Кухня

Позбудьтеся зайвого . Кухня часто перетворюється на «приймальний пункт» для чужих речей. Заберіть все, що не належить кухні та поверніть на свої місця.

Контейнери та упаковка. Зберігайте продукти у прозорих контейнерах, а не в упаковках. Це економить місце та дозволяє швидко орієнтуватися, що потрібно поповнити.

Подвійне використання полиць. Підставки для полиць допомагають збільшити горизонтальний простір і оптимізувати зберігання банок, коробок і посуду.

Організуйте пошту. Виділіть окреме місце для листів і рахунків, так ви не загубите важливі документи.

Ванна кімната

Використовуйте стіни. Полички над унітазом, гачки для рушників і органайзери на двері — прості способи додаткового зберігання.

Особистий простір для кожного. Якщо ванна велика, виділіть кожному члену родини окрему шухляду для зубних щіток, засобів догляду та гігієни.

Запасні засоби. Зберігайте все зайве, як от рушники, аптечку чи косметику, в окремому місці, наприклад у шафі для білизни та використовуйте прозорі бокси однакового розміру.

Регулярне очищення. Варто перевіряти ванну щомісяця, викидати прострочені продукти та віддавати те, чим не користуєтеся.

Організований дім — це не лише красиво, а й зручно та економно. Використовуйте вертикальні полиці, кошики, прозорі контейнери та персональні зони для кожного члена сім’ї. Регулярно перевіряйте та очищуйте простір і порядок стане звичкою, а не разовою ідеєю на вихідні.