ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Дім
Кількість переглядів
142
Час на прочитання
2 хв

Ідеальний Великдень без стресу — речі, які варто зробити напередодні

Святковий стіл, аромат випічки, сміх гостей — Великдень має бути про радість, а не про втому. І гарна новина в тому, що секрет спокійного свята зовсім не в ідеальності, а в підготовці напередодні.

Автор публікації
Станіслава Бондаренко
Великодні смаколики

Великодні смаколики / © Associated Press

Організація святкового обіду чи бранчу — завжди трохи виклик. Хоча приймати гостей приємно, часто складно по-справжньому насолодитися моментом, коли саме ви відповідаєте за все, від меню до настрою.

Саме тому стратегія «зробити максимум заздалегідь» працює безвідмовно. Вона не лише зменшує стрес у день свята, а й дозволяє прожити Великдень так, як і задумувалося. Про це розповіло видання Real Simple.

Проведіть ревізію продуктів

Найгірший сценарій святкового ранку — раптово виявити, що чогось не вистачає. Що зробити:

  • перевірити холодильник і кухонні запаси

  • переконатися, що інгредієнти свіжі

  • заздалегідь дістати спеції та додаткові продукти

Якщо чогось бракує, складіть список і делегуйте закупи близьким або скористайтеся доставленням. Це простий крок, який суттєво знижує рівень стресу.

Заздалегідь накрийте стіл

Сервірування — не лише про естетику, а й про організацію. Зробіть це ввечері:

  • розставте посуд і приладдя

  • визначте місця для страв

  • підготуйте сервірувальні тарілки

Можна навіть залишити маленькі нотатки, щоб не плутатися у день свята. Це особливо зручно, якщо хтось допомагатиме вам подавати страви.

Зберіть великодні кошики

Якщо у вас є традиція дарувати великодні кошики, не відкладайте це на ранок. Підготуйте все заздалегідь:

  • купіть або зробіть наповнення

  • складіть кошики

  • додайте персональні записки

  • відкладіть до моменту вручення

У день свята ви будете вдячні собі за це рішення.

Приготуйте частину страв наперед

Один з головних секретів спокійного хазяйнування — не готувати все останньої хвилини. Багато страв навіть виграють від цього:

  • соуси стають насиченішими

  • текстури стабілізуються

  • смаки глибше розкриваються

Складіть план дня

Це те, що роблять професійні організатори подій, і це дійсно працює. Продумайте:

  • коли готувати

  • коли відпочити

  • коли зустрічати гостей

  • коли подавати закуски, основні страви та десерти

Додатковий лайфгак — створити плейлісти для зустрічі гостей, для основного обіду та завершення вечора. Музика допомагає задати ритм й атмосферу свята.

Коли основні речі зроблені заздалегідь, з’являється простір для головного — спілкування. Ви не бігаєте між кухнею і столом, а сидите поруч із близькими, смієтеся та по-справжньому проживаєте святковий день.

Ідеальний Великдень — не про бездоганне сервування чи складне меню, а про відчуття легкості, тепла та присутності «тут і зараз». Іноді достатньо просто зробити кілька правильних кроків напередодні — і свято складеться саме собою.

Дата публікації
Кількість переглядів
142
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie