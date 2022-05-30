Ідеї для саду від британських садівників: що можна запозичити на виставці квітів Chelsea Flower Show

Ідеї для саду від британських садівників: що можна запозичити на виставці квітів Chelsea Flower Show

Chelsea Flower Show — це найпрестижніша виставка квітів та садів Великобританії з більш ніж сторічною історією.

Ця виставка користується заступництвом королівської сім'ї, на ній можна зустріти знаменитостей з усього світу. Тут задають тренди садового мистецтва та презентують нові сорти, які згодом стають дуже популярними.

Цього року однією з центральних композицій шоу стала інсталяція художника Джона Варіанта, який помістив у центрі величезний льодяний куб вагою 15 тонн. Глиба заввишки 2,5 метра була встановлена 23 травня, передбачалося, що до суботи 28 травня (день закриття шоу) вона розтане, символізуючи шкоду, яка завдає арктичним льодам глобальне потепління. Справді, на фото, яке ми зробили за кілька хвилин до закриття шоу, видно, що крига трохи розтанула.

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

На виставці було представлено багато нових сортів квітів. Велику увагу привернув новий сорт орхідей, який вивели спеціально до платинового ювілею правління королеви Єлизавети II.

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

Один із розплідників представив троянди, виведені на честь герцога та герцогині Кембриджських.

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

Англійські троянди були представлені у всій красі.

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

Цього року особливою популярністю користувалися дрібні плетисті троянди, що вкривали суцільним килимом арки.

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

Квіти були представлені найрізноманітніші. Дуже популярний зараз дельфініум, клематис, біла гліцинія, люпин та інші.

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

Як і раніше, актуальні композиції з дрібними квітами та садами, де замість доглянутого газону — різнобарв'я в стилі альпійського лугу.

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

Сади з тропічними рослинами були представлені не широко, але яскраво.

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

На виставці також оцінювалися квіткові композиції з декором садових терас та столів квітами.

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

І картини з квітів та рослин.

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

Дуже ефектний вигляд мали експозиції лілій, ірисів та тюльпанів, аліумів.

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

Одна з найважливіших частин експозиції — сади. На виставці демонструють ідеї цілого саду. У представлених композиціях є все: садові меблі, малі архітектурні форми, дерева, кущі та квіти. Дуже часто дизайнери включають в експозицію водоспади, міні-водойми, струмки, фонтани, басейни або джакузі.

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

Також варто звернути увагу на ідею вертикального саду із сукулентів.

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

Читайте також: