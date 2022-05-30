Ідеї для саду від британських садівників: що можна запозичити на виставці квітів Chelsea Flower Show

Chelsea Flower Show — це найпрестижніша виставка квітів та садів Великобританії з більш ніж сторічною історією.
Ця виставка користується заступництвом королівської сім'ї, на ній можна зустріти знаменитостей з усього світу. Тут задають тренди садового мистецтва та презентують нові сорти, які згодом стають дуже популярними.
Цього року однією з центральних композицій шоу стала інсталяція художника Джона Варіанта, який помістив у центрі величезний льодяний куб вагою 15 тонн. Глиба заввишки 2,5 метра була встановлена 23 травня, передбачалося, що до суботи 28 травня (день закриття шоу) вона розтане, символізуючи шкоду, яка завдає арктичним льодам глобальне потепління. Справді, на фото, яке ми зробили за кілька хвилин до закриття шоу, видно, що крига трохи розтанула.
На виставці було представлено багато нових сортів квітів. Велику увагу привернув новий сорт орхідей, який вивели спеціально до платинового ювілею правління королеви Єлизавети II.
Один із розплідників представив троянди, виведені на честь герцога та герцогині Кембриджських.
Англійські троянди були представлені у всій красі.
Цього року особливою популярністю користувалися дрібні плетисті троянди, що вкривали суцільним килимом арки.
Квіти були представлені найрізноманітніші. Дуже популярний зараз дельфініум, клематис, біла гліцинія, люпин та інші.
Як і раніше, актуальні композиції з дрібними квітами та садами, де замість доглянутого газону — різнобарв'я в стилі альпійського лугу.
Сади з тропічними рослинами були представлені не широко, але яскраво.
На виставці також оцінювалися квіткові композиції з декором садових терас та столів квітами.
І картини з квітів та рослин.
Дуже ефектний вигляд мали експозиції лілій, ірисів та тюльпанів, аліумів.
Одна з найважливіших частин експозиції — сади. На виставці демонструють ідеї цілого саду. У представлених композиціях є все: садові меблі, малі архітектурні форми, дерева, кущі та квіти. Дуже часто дизайнери включають в експозицію водоспади, міні-водойми, струмки, фонтани, басейни або джакузі.
Також варто звернути увагу на ідею вертикального саду із сукулентів.
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