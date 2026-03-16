«старомодні» деталей вітальні, які знову у моді 2026 року

Реклама

Ідеальна вітальня — це баланс між витонченим дизайном і особистим характером. Якщо інтер’єр занадто ідеальний, він може мати холодний та бездушний вигляд. Однак і надмірна ексцентричність здатна зробити простір хаотичним, про це розповіло видання Real Simple.

Саме тому дизайнери все частіше надихаються інтер’єрними рішеннями минулих десятиліть. Багато з них не просто повертаються, вони отримують нове життя у сучасних будинках. Серед таких деталей, вбудовані полиці, домашні бари, декоративні панелі, мансардні вікна та ефектні каміни. Усе це додає простору індивідуальності, тепла та відчуття історії.

Вбудовані полиці та шафи

Колись вбудовані шафи, книжкові полиці та невеликі ніші були стандартом у багатьох будинках. Вони створювали місце для книжок, сімейних фотографій чи навіть старих телефонів. Сьогодні такі елементи повертаються як дизайнерський акцент, який водночас залишається практичним. Переваги вбудованих систем:

Реклама

економія простору

можливість створити унікальну композицію

ідеальне місце для книг, декору та пам’ятних речей

Якщо у вашій вітальні вже є такі полиці, варто їх не приховувати, а навпаки зробити частиною інтер’єрної історії дому. А якщо ні, сучасні майстри можуть створити їх під замовлення.

Домашній бар

У середині XX століття домашні бари були майже обов’язковим елементом вітальні. Люди часто приймали гостей, влаштовували вечірки та сімейні зустрічі. З часом ця традиція трохи зникла, але зараз домашні зустрічі знову набирають популярності та разом із ними повертаються барні зони. Бар може бути двох типів:

із раковиною та водопроводом

лише для зберігання напоїв і келихів

Такі куточки створюють атмосферу гостинності та роблять простір ідеальним для приймання друзів.

Декоративні панелі

Останні кілька років дизайн інтер’єру активно рухається у бік максималізму та текстурності. Саме тому декоративні панелі, молдинги та інші столярні деталі знову стають популярними. Вони можуть мати вигляд як:

Реклама

рамкові молдинги на стінах

декоративні карнизи

панелі навколо каміна

оздоблення колон або дверних прорізів

Такі елементи перетворюють стіни на архітектурну прикрасу та створюють відчуття дорогого дизайнерського інтер’єру. Навіть невеликі деталі, наприклад, декоративні планки чи рамки, можуть повністю змінити вигляд кімнати.

Мансардні вікна

Природне світло здатне кардинально змінити атмосферу кімнати. Саме тому мансардні вікна знову стають популярними. Фактично це вікна у стелі, які пропускають світло зверху. Їхні головні переваги:

кімната стає світлішою

простір має більший вигляд

з’являється відчуття відкритості

Ще один плюс — вони не займають стіни. Завдяки цьому залишається більше місця для картин, полиць або світильників.

Каміни

Навіть якщо будинок має сучасну систему опалення, камін залишається одним із найефектніших елементів інтер’єру. Сьогодні дизайнери пропонують робити його головним акцентом кімнати, а не просто частиною стіни. Для цього використовують:

Реклама

контрастні кольори

незвичайні матеріали облицювання

великі декоративні полиці

масивні камінні портали

Камін створює відчуття затишку, стабільності та домашнього тепла, а також формує композиційний центр вітальні.

Сучасний інтер’єр дедалі частіше звертає увагу на ідеї минулого і це зовсім не випадково. Деталі, які колись здавалися звичайними, сьогодні допомагають створити характерний простір.

І головне, ці елементи легко поєднати із сучасним дизайном. Тож якщо ви плануєте оновлення вітальні, можливо, варто зазирнути у минуле. Саме там часто народжуються найстильніші ідеї для дому майбутнього.