Кабачкові клопи: природні способи захистити свій город від шкідників без використання хімії

Кабачкові клопи / © Credits

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Кабачкові клопи висмоктують соки з листя, спричиняють його жовтіння, деформацію та ослаблення всієї рослини. На щастя, є перевірені, безпечні способи впоратись з цією проблемою, без використання жорсткої хімії.

На сторінці Visakha Mao зібрали найкращі поради, які стануть у пригоді кожному садівнику на дачі чи у саду, хто хоче зберегти врожай екологічним і здоровим.

Кабачкові клопи — це комахи, які харчуються соком гарбузових культур: кабачків, гарбузів, патисонів, іноді огірків. Дорослі жучки темні, плоскі, а їхні личинки сірі чи білі, із чорними ніжками. Вони відкладають бронзового кольору яйця на зворотному боці листків, найчастіше — біля основи.

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Як виявити проблему

Поява яєць на звороті листя

Жовте, в’яле чи викривлене листя

Самі комахи бігають по стеблах і листках

Липкі краплі на рослинах — сліди проколів

Способи позбутися клопів

Обрізайте повністю листя. Якщо ви бачите уражене листя чи яйця, обрізайте листок до самого стебла, без залишення пенька. Клопи особливо полюбляють ховатися саме біля основи листка. Обрізання усуває не лише шкідників, а й їхні потенційні схованки.

Регулярно перевіряйте зворотний бік листків. Звертайте увагу на маленькі бронзові чи темно-жовті яйця, які клопи відкладають у групах. Робіть огляд хоча б раз на 2–3 дні.

Збирайте яйця вручну. Це найефективніший спосіб. Можна взяти липку стрічку чи скотч та просто приклеїти яйця або якщо не боїтеся, розчавити пальцями, надягнувши рукавички

Листя з яйцями — у мильну воду. Якщо ви знайшли уражений листок, одразу намочіть його мильним розчином. Це знищить і яйця, і дорослих клопів, які могли заховатися всередині складок листка.

Спробуйте органічні засоби. Якщо ситуація критична, спробуйте використати мікробіологічний інсектицид на основі бактерії Bacillus Thuringiensis — безпечний для людей та комах-запилювачів, але вбиває шкідників або олію німа — природний інсектицид, який порушує життєвий цикл клопів

Обов’язково читайте інструкції на упаковці. Ці засоби підходять для органічного землеробства, але використовувати їх треба грамотно.

Як запобігти повторному зараженню

Висаджуйте кабачки трохи далі одне від одного, адже щільне садіння сприяє розмноженню клопів.

Прибирайте опале листя та рослинні залишки з грядки, там зимують шкідники.

Мульчуйте грядки соломою чи скошеною травою.

Садіть супутні рослини, які відлякують шкідників, наприклад, настурції, чорнобривці, базилік.

Кабачкові клопи — не вирок для вашого городу. Замість того щоб одразу хапатися за агресивну хімію, спробуйте натуральні, ручні методи, які вже довели свою ефективність. Трохи терпіння, регулярний огляд і любов до власних грядок, і ваші кабачки будуть рости міцними, здоровими та смачними.