Кальцій для рослин: як дізнатися, чи потрібен він, а також 5 способів його природного додавання

Кальцій зміцнює клітинні стінки, допомагає у формуванні міцних стебел і листя, захищає від хвороб і стресів. Якщо у ґрунті бракує кальцію, навіть найретельніший догляд може не дати бажаного врожаю. Видання Real Simple розповіло, як зрозуміти, що вашим рослинам потрібен кальцій та які є безпечні і натуральні способи його додавання.

Важливість кальцію для рослин

Будівельний матеріал: входить до складу клітинних стінок, робить їх міцними.

Регулятор росту: відповідає за розвиток клітин і стійкість до стресу.

Захист від хвороб: рослини з достатньою кількістю кальцію рідше уражуються гниллю, грибками та шкідниками.

Краще цвітіння та плоди: достатній рівень кальцію зменшує ризик «вершинної гнилі» у помідорів та перцю.

Ознаки дефіциту кальцію

Якщо кальцію бракує, рослини сигналізують:

зупинка чи значне уповільнення росту;

скручування та пожовтіння листя;

темні прожилки на листках;

слабкі, ламкі стебла;

сухі чи коричневі краї листя;

гнилі плями на плодах томатів або перцю.

Часто проблема з’являється не через відсутність кальцію у землі, а через погане його засвоєння, наприклад, за нерегулярного поливу, високій вологості чи надто кислих ґрунтах.

Як зрозуміти, чи потрібен кальцій саме вашій ділянці

Найкращий спосіб — аналіз ґрунту. Домашні тести допоможуть дізнатися рівень pH, але для точного результату краще відправити зразок у лабораторію. Оптимальний показник для засвоєння кальцію — pH близько 6,5.

Важливо: надлишок кальцію так само шкідливий, як і його нестача, адже може блокувати інші поживні речовини.

5 натуральних способів додати кальцій у ґрунт

Подрібнена яєчна шкаралупа. Класичний «бабусин» метод. Шкаралупу треба добре висушити, подрібнити, краще у кавомолці, та додати у компост або прямо у ґрунт. Вона поступово розчиняється та збагачує землю кальцієм. Остеїнова чи мушляна крихта. У регіонах, де є доступ до мушель (наприклад, від молюсків), їх також подрібнюють і вносять у ґрунт. Це діє повільніше, ніж мінеральні добрива, але абсолютно природно. Гіпс (сульфат кальцію). Джерело кальцію та сірки. Гіпс покращує структуру землі, зменшує її ущільнення, допомагає кореням краще «дихати». На відміну від вапна, не змінює pH. Вапняк (крейда, доломітове борошно). Чудово підходить для кислих ґрунтів, одночасно підвищує pH та додає кальцій. Доломітове борошно містить ще й магній, а це додатково стимулює ріст рослин. Кісткове борошно. Натуральне добриво, яке постачає не лише кальцій, а й фосфор — важливий елемент для кореневої системи. Добре підходить для овочів і квітів.

Якщо потрібна швидка допомога

У критичних випадках можна використати синтетичні кальцієві добрива, наприклад нітрат кальцію, хлорид кальцію. Їх застосовують у вигляді розчину для поливу чи обприскування листя. Але тут важлива обережність, адже передозування може «спалити» рослини.

Поради садівникам

Регулярно поливайте, кальцій рухається по рослині лише з водою.

Використовуйте сівозміну та сидерати, щоб зберегти баланс поживних речовин у ґрунті.

Поєднуйте кальцієві добрива з органікою, компостом, перегноєм, так мінерали краще засвоюються.

Перевіряйте ґрунт щонайменше раз на 2–3 роки.

Додавання кальцію — це не складна наука, а турбота про здоров’я рослин. Трохи уваги і ваш сад відповість щедрим урожаєм міцних, смачних плодів.