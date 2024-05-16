Картина, яку намалює ваш кіт: цікавий лайфгак з Instagram

Повторивши цей лайфгак зі своїм улюбленцем вдома, ви зрозумієте, що його друге ім'я – Пікассо.

Навіть якщо ви не вмієте малювати, гарантуємо, що ваш пухнастик вміє і в нього воно вийде надзвичайно оригінально!

На своїй сторінці в Instagram The Rescue Cats | Wilbur, Solomon and Tuffy котячі власники запостили цікаве та оригінальне відео, де їхні улюбленці малюють витвори мистецтва! Ні, вам не почулось! Коти малюють. Картини виходять абстрактними і цікавими, такі легко знайдуть своє місце у вашому серці й оселі

Що вам знадобиться:

Пакет Zip-Lосk - 50 x 50 см;

Біле полотно – 36 x 46 см – ідеально поміщається у пакет і зручно для ковзання полотна;

Кольори акрилової фарби на вибір;

Блискітки (для додаткового ефекту);

Котяча валеріана;

Котячі кусачки для кігтів (бажано підстригти перед початком творення картини про всяк випадок);

Простирадло (аби не замазати підлогу);

Ваш кіт.

З чого почати:

Підготувавши все необхідне, розстеліть простирадло;

Нанесіть фарбу на полотно і покладіть його в пакет;

Посипте зверху полотна трохи котячої м’яти (якщо у вас декілька тварин, інших бажано тримати в іншій кімнаті);

Кличте свого пухнастого художника – і хай він починає малювати;

По завершенню вийміть із пакета полотно та дайте висохнути.

Картина готова, ваш інтер’єр оновлено, художник щасливий.

Така техніка малювання спрацює і з іншими тваринами, треба лиш замінити смаколики і дати їм можливість «творити» або витворяти.

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