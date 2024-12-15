Кашемір: як правильно доглядати та прати делікатні речі

Кашемір — це одна з найрозкішніших тканин, яка завдяки своїй м’якості та елегантності стала улюбленою серед тих, хто цінує комфорт і стиль.

Виготовлений з пухової вовни кашемірових кіз, він не тільки зігріває, але й дарує надзвичайно приємні тактильні відчуття. Проте догляд за кашеміром потребує особливої уваги, щоб тканина залишалася м’якою та еластичною протягом багатьох років. Видання Real Simple розповіло, як правильно прати та доглядати за кашеміровими речами вдома.

Що потрібно знати

Перед тим як почати, важливо визначити, чи можна прати виріб у домашніх умовах. Неструктуровані кашемірові светри, шарфи чи пледи — ідеально підходять для ручного чи машинного прання. Однак структуровані речі, наприклад пальто чи куртки, варто віддавати до професійної хімчистки, адже вода може пошкодити форму плечей і лацканів.

Що знадобиться

Пластиковий бак або велика миска

Сітчастий мішок для прання

Чисті рушники

Сушильна решітка

М’який засіб для прання вовни чи кастильське мило

Кукурудзяний крохмаль для обробки плям

Попереднє оброблення плям

Для видалення жирних плям використовуйте кукурудзяний крохмаль: посипте пляму та залиште на 3-4 години. Після цього змийте залишки. Для інших типів плям скористайтеся декількома краплями засобу для прання вовни, залиште на 10-15 хвилин, а потім розпочинайте прання.

Прання кашеміру вручну

Наповніть раковину чи пластикову ємність прохолодною водою. Додайте невелику кількість м’якого мийного засобу та перемішайте. Занурте річ у розчин і забезпечте повне змочування. Легко промокніть тканину, щоб уникнути розтягування волокон. Злийте воду та наповніть раковину чистою прохолодною водою. Обережно прополощіть виріб, злегка стискаючи тканину. Покладіть кашеміровий одяг на рушник, скрутіть його, щоб видалити зайву воду, але не викручуйте.

Сушіння кашеміру

Покладіть виріб на плоску сітчасту сушильну решітку чи на чистий сухий рушник. Не використовуйте джерела тепла чи пряме сонячне світло. Для пришвидшення висихання перевертайте річ кожні кілька годин.

Поради:

Одягайте під кашемірові речі тонкі футболки для захисту від поту.

Речі однакового кольору періть одночасно, щоб уникнути розбіжностей відтінків.

Відпочинок між носінням. Дайте одягу щонайменше 24 години для відновлення форми волокон.

Маленькі дірки або розриви краще лагодити одразу.

Не прасуйте. Якщо тканина пом’ялася, використовуйте відпарювач на низькій температурі.

Кашемірові речі потрібно зберігати у складеному вигляді.

Якщо кашемір став жорстким, замочіть тканину у прохолодній воді з кондиціонером для вовни, а потім обережно висушіть.

Правильний догляд за кашеміровими речами дозволить зберегти їхню розкіш і стиль на довгі роки.

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