Кава — секретний інгредієнт професійних пекарів / © Associated Press

Все частіше професіонали додають каву не у чашку, а у тісто, креми та соуси. Заварена, розчинна чи у вигляді екстракту, кава давно стала таємною зброєю тих, хто пече по-справжньому смачно.

У багатьох із нас є той самий «незмінний» торт із дитинства, рецепт, який не можна було змінювати без ризику сімейного бунту. Саме про це розповіло видання The Washington Post, коли шоколадний торт мами був настільки вологим, насиченим і повітряним, що здавався майже неможливим з погляду кулінарної фізики. Коли рецепт передали наступному поколінню, серед інгредієнтів можна було виявити несподіваний пункт — чашка гарячої завареної кави. Не для кавового смаку. А для магії.

Як кава працює у випічці

Професійні кондитери пояснюють це просто, що кава — природний підсилювач смаку. Її гіркуваті нотки врівноважують цукор і жир, додають складності та глибини смаку.

Особливо вдало кава працює з шоколадом. Вона не змагається з ним, а навпаки, підкреслює його смак, робить «дорослим» і об’ємним. Кава та шоколад — це ніби союз, створений на небесах.

Три способи додати каву у десерти

Заварена кава та еспресо

Це класичний та найінтуїтивніший варіант. Заварена кава:

додає вологість

поглиблює смак

працює як заміна води чи молока у рецептах

Важливий нюанс те, що у шоколадній випічці часто використовують гарячу каву. Гаряча рідина допомагає какао «розквітнути» та повністю розкрити аромат. Обсмаження теж має значення:

темне — дає гіркуватість та інтенсивність

середнє — фруктове та складне

Обирайте каву під характер десерту. І так — безкофеїнова кава працює так само добре.

Розчинна кава та розчинний еспресо-порошок

Якщо ви вибагливі щодо кави у чашці — це можна залишити. У випічці розчинна кава — справжній скарб. Чому її люблять кондитери:

не змінює баланс рідини

швидко розчиняється

дає чистий кавовий смак

Ідеально підходить для:

брауні

кремів

ганашу

глазурі

десертів без випікання

Завжди розчиняйте каву окремо. Змішайте її з ложкою окропу до пасти, так ви уникнете темних плям у кремі чи тісті.

Кавовий екстракт

Це концентрований продукт, схожий на ванільний екстракт. Кілька крапель і готово. Переваги:

максимальний смак без зайвої рідини

ідеально для кремів, морозива та мусів

легко дозується

Використовуйте заварену каву для глибини смаку, розчинну — для зручності, а екстракт — коли потрібна точкова інтенсивність. Але тут важлива якість. Дешеві екстракти можуть мати штучний чи надто гіркий присмак. Обирайте бренди без карамельного барвника та кислотних домішок. Як альтернативу можна використати трохи кавового лікеру.

Кава — це не смак, а баланс

Найцікавіше у каві у випічці те, що ви не завжди відчуваєте її як каву. Часто вона просто робить десерт кращим, наприклад, менш нудким і солодким, але багатошаровішим. Вона працює у:

шоколадних тортах

банановому хлібі

тирамісу

печиві

кремах

глазурі

І щоразу — по-різному.

Кава у випічці — це не хитрик і не модний хід, а перевірений інструмент, яким давно користуються професіонали. Вона додає глибини, врівноважує солодкість і змушує знайомі десерти смакувати по-новому.

Тож наступного разу, коли побачите у рецепті каву — не дивуйтеся. А якщо не побачите, спробуйте додати самі. Можливо, саме це і є той маленький секрет, який перетворює хороший десерт на незабутній.