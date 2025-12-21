Кавові фільтри у горщиках для рослин: як і навіщо їх використовувати / © Credits

Звичайний паперовий кавовий фільтр — маленький лайфгак, який може допомогти утримувати вологу та запобігати втраті ґрунту. Ось усе, що потрібно знати про кавові фільтри для ваших домашніх рослин, про це розповіло видання Martha Stewart.

Рівномірний розподіл води. Кавові фільтри вбирають воду та допомагають їй рівномірно дістатися до коренів. Вони сприяють правильному зволоженню та зменшують стрес для рослин.

Менше втрат ґрунту . Якщо під час поливу земля висипається з горщика, фільтр стане вашим рятівником. Він створює екологічний бар’єр, який не дає ґрунту вийти через дренажний отвір і одночасно запобігає його засміченню.

Утримання вологи без ризику загнивання. Ще одна перевага — контроль вологості. Кавовий фільтр дозволяє воді рівномірно поширюватися по ґрунту та не перезволожує його. Це зменшує ризик загнивання коренів і робить рослину стійкішою до хвороб.

Використання кавового фільтра

Під час пересаджування покладіть фільтр на дно горщика, щоб він покрив дренажний отвір. Додайте трохи вологого ґрунту зверху, потім посадіть рослину. Додайте ґрунт з боків, щоб рослина стійко трималася.

Фільтр не рухається, не забиває отвори та не дає землі вимиватися під час поливу.

Кавовий фільтр або галька

Деякі поціновувачі рослин радять класти гальку на дренажний отвір. Проблема у тому, що камінці можуть неповністю зупиняти ґрунт, рухатися та блокувати воду, а це призводить до загнивання коренів. Кавовий фільтр краще, адже він залишається на місці, не засмічує отвори та забезпечує стабільний дренаж.

Наступного разу, коли будете пересаджувати рослину, не шукайте складних рішень. Паперовий кавовий фільтр із кухні — це маленький секрет великих результатів.