Казкові снігові банки: як зробити домашні світильники своїми руками

Напевне в кожного вдома знайдеться скляна банка, яку нема куди подіти, а може й не одна. Блогерка Морган Вінтон вважає, що їм можна знайти нове застосування та перетворити на оригінальне джерело світла.
Вам знадобляться: біла акрилова фарба, сіль, спонж, шпагат, гілочки для декорування, гірлянда та звичайні банки ємністю 0,5 або 1 л.
- Розфарбуйте акриловою фарбою кілька банок за допомогою спонжа, як показано на відео.
- Потім поки фарба не підсохла, посипте трохи сіллю.
- Обв'яжіть навколо краю шпагат або стрічку та додайте зелену гілочку.
- В кінці помістіть в банку діодну гірлянду або свічку-таблетку.
Такий світильник дуже просто зробити й він додасть затишної атмосфери вашій кімнаті.
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