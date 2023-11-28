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Казкові снігові банки: як зробити домашні світильники своїми руками

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
277
Час на прочитання
1 хв
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Казкові снігові банки: як зробити домашні світильники своїми руками

Як зробити світильник з банки / Фото: Credits

Напевне в кожного вдома знайдеться скляна банка, яку нема куди подіти, а може й не одна. Блогерка Морган Вінтон вважає, що їм можна знайти нове застосування та перетворити на оригінальне джерело світла.

Вам знадобляться: біла акрилова фарба, сіль, спонж, шпагат, гілочки для декорування, гірлянда та звичайні банки ємністю 0,5 або 1 л.

  • Розфарбуйте акриловою фарбою кілька банок за допомогою спонжа, як показано на відео.
  • Потім поки фарба не підсохла, посипте трохи сіллю.
  • Обв'яжіть навколо краю шпагат або стрічку та додайте зелену гілочку.
  • В кінці помістіть в банку діодну гірлянду або свічку-таблетку.

Такий світильник дуже просто зробити й він додасть затишної атмосфери вашій кімнаті.

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Дата публікації
Перегляди
277
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