Лайфхак, що поширюється в соціальних мережах, стверджує, що харчова сода може зробити квіти, такі як троянди, гортензії та інші декоративні рослини, більшими та яскравішими.

Ця обіцянка звучить просто та недорого, але чи насправді наука її підтверджує, пояснює Good Housekeeping.

Перш ніж посипати харчовою содою цінні квіти, варто уважніше подивитися, звідки взявся цей міф про садівництво, що харчова сода насправді робить у ґрунті та чи витримує цей популярний лайфхак ажіотаж навколо себе.

Чому лайфхак із квітами харчової соди популярний

Лайфхак із квітами та харчовою содою набув популярності значною мірою завдяки вірусним відео в TikTok, групам садівників у Facebook та розповідям з уст в уста, які обіцяють більші та яскравіші квіти за допомогою простого інгредієнта з комори. Багато з цих тверджень пов’язані з ідеєю, що харчова сода «підсолоджує» ґрунт, зменшуючи кислотність, що може впливати на те, як деякі рослини ростуть і цвітуть. У певних випадках садівники можуть помітити здоровіші рослини або яскравіше цвітіння, особливо на ґрунтах з природною кислотністю. Але ці результати не є універсальними, і наука часто спрощується в Інтернеті.

Що насправді робить харчова сода в ґрунті

Харчова сода, або бікарбонат натрію, може тимчасово підвищити pH ґрунту, роблячи його більш лужним. Для деяких рослин злегка лужні умови є прийнятними або навіть корисними. Але багато популярних квітучих рослин, включно з азаліями, камеліями та деякими сортами гортензій, зазвичай віддають перевагу кислому ґрунту для процвітання. У деяких гортензій зміна pH ґрунту може навіть вплинути на колір цвітіння, змінюючи деякі сині квіти на рожеві, коли ґрунт стає лужним.

Харчова сода не забезпечує рослин поживними речовинами, необхідними для утворення більших або здоровіших квітів. Квітучі рослини значною мірою залежать від фосфору, «P» у співвідношенні добрив NPK, який підтримує цвітіння та розвиток коренів. Калій, представлений «K», допомагає регулювати загальний стан рослини, водний баланс та якість квітів. Разом ці поживні речовини, а не харчова сода, дійсно сприяють сильнішому цвітінню.

Здоровий ґрунт, регулярний полив, сонячне світло та правильне удобрення — це те, що дійсно сприяє чудовому цвітінню. Більше того, багаторазове використання харчової соди може спричинити накопичення натрію в ґрунті, що може створювати стрес для коріння та перешкоджати здатності рослини належним чином поглинати воду.

Що робити замість цього

Садівникам, які сподіваються на більші та здоровіші квіти, зазвичай краще зосередитися на довгостроковому догляді за рослинами, а не гнатися за швидкими інтернет-хаками. Одним з найкращих місць для початку є аналіз ґрунту, який може виявити дисбаланс pH та дефіцит поживних речовин, перш ніж додавати непотрібні добавки.

Вибір правильного добрива також має значення, особливо формули, розроблені для квітучих рослин. Їх часто називають «стимуляторами цвітіння» або мають вище середнє число в співвідношенні NPK для підтримки цвітіння. Регулярний полив не менш важливий, оскільки належний рівень вологості знижує стрес рослин і сприяє зміцненню кореневої системи. Додавання мульчі навколо рослин може додатково підтримувати здоровий ріст, допомагаючи ґрунту утримувати вологу, регулювати температуру та захищати коріння в періоди спеки.

Сонячне світло також відіграє важливу роль, оскільки більшості квітучих рослин потрібно кілька годин прямого сонця щодня, щоб вони найкраще процвітали. Перевірка етикетки рослини або дослідження потреб рослини в освітленні може допомогти садівникам переконатися, що їхні рослини отримують правильну якість і кількість світла щодня.

Неправильна обрізка часто є однією з головних причин, чому рослини не цвітуть. Обрізка в неправильний час року може видалити квіткові бруньки, що розвиваються, що призводить до невеликої кількості або відсутності цвітіння. Витратити час на розуміння потреб рослини в обрізці або того, чи потрібна їй обрізка взагалі, може суттєво змінити ситуацію. Видалення відцвілих або зів’ялих квітів, процес видалення відцвілих або зів’ялих квітів, — це ще одна проста, але ефективна практика, яка спонукає багато рослин перенаправляти енергію на виробництво нових квітів, а не на зав’язування насіння.

В успішних садах яскраві квіти є результатом здорового ґрунту, належного догляду та терпіння, а не швидких шляхів.

Коли харчова сода може допомогти в саду

Хоча харчова сода навряд чи призведе до значно більших квітів, вона має кілька практичних застосувань у саду, якщо її застосовувати обережно. Деякі садівники використовують розведені розчини харчової соди, щоб допомогти впоратися з легкими грибковими проблемами, такими як борошниста роса. Оскільки харчова сода може створювати менш сприятливе поверхневе середовище для грибків, вона може запропонувати обмежену короткострокову підтримку в поєднанні з належним доглядом за рослинами та вентиляцією.

Окрім догляду за рослинами, харчова сода також корисна як м’який засіб для чищення садових інструментів, горщиків та зовнішніх поверхонь. Її природні дезодоруючі властивості можуть допомогти зменшити запахи в компостних баках, сміттєвих баках або інших вологих ділянках саду, де зазвичай накопичуються запахи.

Харчова сода може здатися простим рішенням для більших, яскравіших квітів, але це не той чудодійний засіб для цвітіння, про який часто говорять соціальні мережі. Хоча невелика кількість може служити кільком обмеженим цілям у саду, надмірне використання може завдати більше шкоди, ніж користі. Коли справа доходить до пишнішого цвітіння, здоровий ґрунт завжди перевершує модні лайфхаки.

