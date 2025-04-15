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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Дім
Кількість переглядів
88
Час на прочитання
2 хв

Хімчистка мʼяких меблів вдома: як самостійно підручними засобами видалити плями

На дивані ми читаємо книжки, п’ємо каву з друзями, граємось з дітьми, вмощуємося після напруженого дня. Але з часом навіть найохайніші господарі помічають: на улюбленому кріслі з’являються плями, тканина тьмяніє, а подекуди проступає засаленість. Проте, не поспішайте викликати професійну хімчистку — іноді ефективну «реанімацію» можна провести й самостійно.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Хімчистка мʼяких меблів вдома

Хімчистка мʼяких меблів вдома / © Credits

У мережі став популярний лайфгак зі сторінки sizovasofiaa набрав популярності серед господинь. Авторка каналу поділилася рецептом домашнього засобу для очищення м’яких меблів, який не лише справляється з забрудненнями, а й дезінфікує тканину та залишає приємний аромат. А головне, приготувати його можна із доступних інгредієнтів, які є майже на кожній кухні.

Інгредієнти

  • Тепла вода 2 склянки

  • Харчова сода 2 ст. л

  • Спирт (етиловий чи медичний) 3 ст. л

  • Рідке мило чи засіб для миття посуду 1 ст. л

  • Ополіскувач для білизни чи ефірна олія (лаванда, евкаліпт, апельсин)

Приготування

  1. У глибокій мисці чи банці змішайте всі інгредієнти. Майте на увазі: рідина може пінитися, тому не заповнюйте посудину до країв.

  2. Перемішайте засіб до повного розчинення соди та мила. Отриманий розчин готовий до використання.

Застосовування

  1. Занурте у суміш чистий мікрофібровий рушник або серветку. Добре відіжміть, щоб тканина була волога, але не мокра.

  2. Обережно протріть поверхню меблів. Якщо є плями — злегка потріть круговими рухами.

  3. Дайте меблям висохнути природним шляхом — відкрийте вікна чи ввімкніть вентилятор.

  4. За потреби повторіть процедуру на особливо забруднених ділянках.

Переваги домашньої хімчистки

  • Економно. Не потрібно витрачати кошти на дорогі хімічні засоби чи виклик майстра.

  • Безпечно. У складі — лише прості, знайомі речовини, без агресивних компонентів.

  • Ефективно. Результат помітний одразу — меблі мають свіжий та охайний вигляд.

  • Ароматно. Шляхом додавання ополіскувача чи ефірної олії, після чищення у кімнаті панує ніжний запах свіжості.

Поради:

  • Перевірте засіб на непомітній ділянці. Деякі тканини можуть змінювати колір або їм може не підходити вологе чищення.

  • Не використовуйте занадто багато води. Надлишкова волога може проникнути вглиб меблів і спричинити появу плісняви.

  • Не застосовуйте до натуральної шкіри чи велюру. Для таких матеріалів потрібні спеціалізовані засоби.

М’які меблі — це не лише про комфорт, а й про естетику оселі. Регулярне очищення допомагає зберегти їхній вигляд, подовжує термін служби та створює відчуття справжньої чистоти. І хоча професійна хімчистка — гарна ідея, інколи для блиску та оновлення достатньо кількох простих інгредієнтів, трішки часу та бажання.

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