Хімчистка мʼяких меблів вдома: як самостійно підручними засобами видалити плями

Хімчистка мʼяких меблів вдома / © Credits

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У мережі став популярний лайфгак зі сторінки sizovasofiaa набрав популярності серед господинь. Авторка каналу поділилася рецептом домашнього засобу для очищення м’яких меблів, який не лише справляється з забрудненнями, а й дезінфікує тканину та залишає приємний аромат. А головне, приготувати його можна із доступних інгредієнтів, які є майже на кожній кухні.

Інгредієнти

Тепла вода 2 склянки

Харчова сода 2 ст. л

Спирт (етиловий чи медичний) 3 ст. л

Рідке мило чи засіб для миття посуду 1 ст. л

Ополіскувач для білизни чи ефірна олія (лаванда, евкаліпт, апельсин)

Приготування

У глибокій мисці чи банці змішайте всі інгредієнти. Майте на увазі: рідина може пінитися, тому не заповнюйте посудину до країв. Перемішайте засіб до повного розчинення соди та мила. Отриманий розчин готовий до використання.

Застосовування

Занурте у суміш чистий мікрофібровий рушник або серветку. Добре відіжміть, щоб тканина була волога, але не мокра. Обережно протріть поверхню меблів. Якщо є плями — злегка потріть круговими рухами. Дайте меблям висохнути природним шляхом — відкрийте вікна чи ввімкніть вентилятор. За потреби повторіть процедуру на особливо забруднених ділянках.

Переваги домашньої хімчистки

Економно . Не потрібно витрачати кошти на дорогі хімічні засоби чи виклик майстра.

Безпечно . У складі — лише прості, знайомі речовини, без агресивних компонентів.

Ефективно . Результат помітний одразу — меблі мають свіжий та охайний вигляд.

Ароматно. Шляхом додавання ополіскувача чи ефірної олії, після чищення у кімнаті панує ніжний запах свіжості.

Поради:

Перевірте засіб на непомітній ділянці. Деякі тканини можуть змінювати колір або їм може не підходити вологе чищення.

Не використовуйте занадто багато води. Надлишкова волога може проникнути вглиб меблів і спричинити появу плісняви.

Не застосовуйте до натуральної шкіри чи велюру. Для таких матеріалів потрібні спеціалізовані засоби.

М’які меблі — це не лише про комфорт, а й про естетику оселі. Регулярне очищення допомагає зберегти їхній вигляд, подовжує термін служби та створює відчуття справжньої чистоти. І хоча професійна хімчистка — гарна ідея, інколи для блиску та оновлення достатньо кількох простих інгредієнтів, трішки часу та бажання.

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