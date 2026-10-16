Хризантеми скидають бутони: простий спосіб врятувати осіннє цвітіння

Хризантеми / © ТСН

Реклама

Щовересня садові центри заповнюються хризантемами в горщиках — рядами рослин, густо вкритих багатообіцяльними бутонами. Ви, ймовірно, з нетерпінням обираєте два пишні кулясті кущі, щоб поставити їх на ґанку, уявляючи, як вони тішитимуть око яскравими осінніми барвами.

Та вже за кілька днів після того, як принесли їх додому, ви помічаєте на підлозі ґанку десятки коричневих бутонів, а сама рослина має такий вигляд, наче ось-ось загине. Виникає думка: мабуть, мені підсунули неякісний товар.

Реклама

Однак зазвичай це не так. Майже в кожному випадку рослина цілком здорова. Проблема криється на дні горщика — там, куди здебільшого ніхто не зазирає.

Реклама

Що відбувається з вашими квітами та як цьому зарадити, розповідає Gardening Know How.

Хризантеми — рослини, які дуже люблять вологу і швидко ростуть. Вони мають густу кореневу систему, яка поглинає воду з неймовірною швидкістю. Куплені в магазині квіти у пластикових горщиках часто мають переплетене коріння ще до того, як потрапляють на полиці, через те, що їм «тісно». Кореневі грудки часом настільки щільні, що це перекриває доступ води до спраглих бутонів, які її так потребують.

Гарна новина полягає в тому, що вам не знадобляться дорогі пристосування для рослин чи особливі навички садівництва, щоб виправити ситуацію. Достатньо застосувати спеціальний метод «замочування» — «знизу вгору», оскільки волога надходить до спраглої рослини через її основу. Цей спосіб допоможе відновити хризантеми, перш ніж ви втратите решту бутонів. Процедура дуже проста і займає менше 20 хвилин — час, який ви можете провести з чашкою гарячої кави, доки природа відновлює сили вашої рослини.

Чому хризантеми можуть швидко скидати бутони

У розплідниках хризантеми, призначені для продажу, протягом усього літа інтенсивно підживлюють рідкими добривами з високим вмістом азоту. Це робиться для того, щоб до осені сформувалися ті самі розкішні кулясті крони, вкриті бутонами. Після того, як рослини місяцями перебувають у невеликих пластикових горщиках, у ґрунті накопичуються солі від добрив. Іноді це проявляється у вигляді білого нальоту на краях горщика, а іноді — зовсім непомітне.

Реклама

У міру випаровування вологи з ґрунту концентрація солей різко зростає. Що вища їх концентрація, то важче корінню вбирати воду. Це може призвести до так званого «осмотичного блокування»: коріння втрачає здатність поглинати вологу, навіть якщо на дотик ґрунт усе ще здається вологим. Коли хризантеми в горщиках опиняються на сонячному ґанку чи патіо, ситуацію погіршує вплив довкілля. Яскраве осіннє сонце та постійні вітри можуть висушити ґрунт у тісному горщику, в якому коріння заповнило весь простір, до самої середини менш ніж за 12 годин.

Коли коріння пересихає, рослина робить вибір на користь виживання: вона скидає квіткові бруньки, щоб зберегти вологу для стебел. Садівники ж можуть помилково сприйняти опадіння бутонів за наслідки діяльності шкідників або вплив протягі. Вони починають використовувати інсектициди або надмірно поливати рослину зверху, що лише прискорює розвиток кореневої гнилі. Бутони, які стали сухими, ламкими або темно-коричневими, вже не врятувати, тому обережно відщипніть їх пальцями або зріжте маленькими ножицями чи секатором. Так ви запобігнете появі сірої гнилі (ботритису) на «поганих» бутонах. А от пружні, здорові, щільні бруньки ще можна врятувати.

Застосуйте метод поливання «знизу вгору» (замочування)

Перед замочуванням перевірте вагу горщика. Підніміть його за край: якщо він здається важким, а навколо великого пальця виступає вода — проблема полягає в поганому дренажі або гнитті коренів. У такому разі замочування не допоможе. Якщо ж горщик легкий, наче пір’їна — рослина сильно зневоднена. Обов’язково негайно зніміть будь-яку декоративну фольговану обгортку! Вона затримує воду біля нижніх коренів, що сприяє розвитку грибкових захворювань. У пересушених горщиках із розплідника ґрунтосуміш на основі торфу всихає та відходить від стінок, утворюючи щілину. Через неї вода, яку ви ллєте зверху, просто витікає крізь дренажні отвори, залишаючи щільну центральну частину кореневої грудки абсолютно сухою.

Щоб застосувати метод «нижнього поливання» (замочування), наповніть неглибоку ємність — відро або миску — водою кімнатної температури, рівень якої має сягати 8–10 см. Найкраще підійде зібрана дощова або дистильована вода, оскільки вона не містить хлору чи мінеральних солей.

Реклама

Занурте горщик із рослиною у воду так, щоб його нижня половина опинилася під водою. Завдяки капілярному ефекту вода підніматиметься вгору й безпосередньо насичуватиме щільну кореневу грудку. Процес триває 15–20 хвилин. Ви зрозумієте, що рослина достатньо зволожилася, коли поверхня землі стане темною, вологою і прохолодною на дотик. Якщо ґрунт дуже пересох і зменшився в об’ємі, може знадобитися до 30 хвилин. Вийміть горщик і дайте зайвій воді вільно стекти. Після цього можна переходити до швидкого промивання ґрунту зверху.

Вимивання солей через поверхню ґрунту

Це важливий додатковий етап, який часто пропускають, але, будь ласка, не робіть цього. Природне бажання — зупинитися, щойно горщик знову стане важким після «ванни». Хоча замочування знизу насичує сухий торф вологою, вода, піднімаючись вгору, переносить розчинені солі добрив до верхньої частини кореневої системи, а не вимиває їх. Якщо залишити ці концентровані солі в ґрунті, це призведе до повторного опадіння бутонів уже за тиждень. Тож промивання критично важливе.

Щоб завершити процес порятунку хризантеми, перенесіть горщик до вуличного умивальника, на гравійну доріжку або садову грядку — туди, де вода зможе вільно стікати. Використовуючи воду кімнатної температури, повільно лийте її рясним струменем просто на поверхню ґрунту, доки вона не почне витікати через дренажні отвори. Зачекайте кілька хвилин, а потім повторіть процедуру.

Таке рясне промивання дозволяє вимити розчинені солі добрив і видалити з кореневої зони застійні відкладення. У жодному разі не залишайте горщик стояти у воді, яка витікає, оскільки коріння знову вбере вимиті солі. Після такого промивання утримайтеся від внесення синтетичних добрив до кінця сезону цвітіння. Рослина вже має достатній запас енергії, щоб розкрити решту бутонів. Поєднання цих дій допомагає відновити зволоженість пересушеного торф’яного субстрату, розчинити сольові кірки від добрив і налагодити нормальне живлення коренів.

Пересадження після зволоження

Коли хризантема отримає достатньо вологи, а ґрунт буде промитий, пересадження до більшого горщика допоможе довше зберегти бруньки, які починають розпускатися. Хоча пересадження у період активного формування бутонів може спричити незначний стрес, утримання рослини в тісному пластиковому горщику діаметром 15–20 см, у якому вона продавалася, найімовірніше, призведе до повторного пересихання, тому це найбільш щадний метод. Обережно вийміть кореневу грудку з пластикового контейнера, помістіть її до горщика, діаметр якого на 5–10 см більший, а вільний простір заповніть свіжим ґрунтом. Чудово підійдуть горщики з системою автополивання і вбудованим дренажним резервуаром.

Правильне розміщення — це ваша остання секретна зброя для того, щоб хризантеми тішили вас цвітінням аж до кінця жовтня. Хоча для цього вони потребують сонячного світла, під палючим сонцем протягом усього дня розкриті квіти швидко в’януть. Обирайте місце, де рослини отримуватимуть яскраве ранкове сонячне світло, а у другій половині дня перебуватимуть у затінку — наприклад, на критому ґанку або патіо, оріжнтованому на схід. Прохолодніші умови сповільнюють втрату вологи, завдяки чому квіти залишаються свіжими та яскравими на кілька тижнів довше.

Якщо ви вирощуєте морозостійкі садові хризантеми, призначені для висадження у відкритий ґрунт, регулярно поливайте їх у горщиках, доки вони не відцвітуть. Після цього, приблизно за 4 тижні до очікуваного промерзання землі, висадіть рослини на постійне місце в саду. Для переміщення важких горщиків із хризантемами зручно використовувати міцні підставки на коліщатках, завдяки яким пересувати навіть масивні ємності з рослинами стає зовсім легко.

Дуже прикро бачити, як хризантеми скидають нерозкриті бутони, але це ще не кінець вашого осіннього квіткового шоу! Якщо ви замочите зневоднені корені на 15 хвилин і промиєте їх, щоб видалити накопичені солі, які часто залишаються після розплідників, ви забезпечите бутонам необхідний запас вологи. Це дозволить їм розкритися і перетворитися на розкішну, довговічну квіткову «кулю». Тож візьміть відро, влаштуйте своїм спраглим хризантемам швидку «ванну» — і насолоджуйтеся яскравими барвами біля свого будинку протягом усієї осені!

Новини партнерів

Новини партнерів