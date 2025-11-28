Хвостаті няньки: 10 порід собак, які чудово ладнають з малюками

Дитина й собака / © Credits

Щоб знайти породу собак, яка любить малюків і підходить вашій родині, потрібно уважно вивчити питання. Шукайте ту, яка має репутацію ніжного, терплячого, адаптивного та дружнього собаки.

Щоб вам було легше, GoodHousekeeping звернувся до експерта, який назвав 10 найлагідніших до малюків порід.

Боксер

Боксер / © Associated Press

Боксер може бути ідеальним вибором. Ці милі та енергійні собаки також терплячі і дружні до дітей.

Розумні та віддані, їх так само легко дресирувати, як вони охоче обіймаються. Просто будьте готові задовольнити їхні енергетичні потреби великою кількістю прогулянок та ігор. Їхня коротка, блискуча шерсть не потребує особливого догляду, достатньо гарного щотижневого розчісування.

Бульдог

Бульдог / © Associated Press

Солодкі та кремезні, ці спокійні собаки можуть бути відомі своїми кумедними мордами, але вони дуже приязні. Адаптуючись до довкілля, їм буде добре будь-де, хоча їхня коротка морда може спричиняти утруднене дихання у спекотну й вологу погоду.

З легкою у догляді шерстю та мінімальними потребами у фізичних вправах, вони ідеально підходять для зайнятої компанії.

Кавалер-кінг-чарльз-спанієль

Кавалер-кінг-чарльз-спанієль / © Associated Press

Ці милі собачки настільки приязні, що зустрінуть грабіжника поцілунками. Вони можуть бути поганими сторожовими собаками, але це надійні компаньйони для дітей.

Кавалери життєрадісні та легко дресируються, особливо коли поруч є їжа. Помірно активні, ці собаки радіють щоденним прогулянкам. Підтримуйте їхню шовковисту шерсть гладкою, регулярно розчісуючи її, щоб уникнути сплутування.

Лабрадор-ретривер

Лабрадор-ретривер / © Associated Press

Лабрадори є однією з найпопулярніших порід не просто так: вони надзвичайно розумні, ніжні та чудово підходять для сімейного життя. Вони також добре піддаються дресируванню завдяки своєму прагненню догодити.

Однак ці поцілункові бандити не знають поняття особистого простору, тому очікуйте багато обіймів — у вас на колінах. Вони мають безмежну енергію навіть у дорослому віці, тому щоденні фізичні вправи обов’язкові. Оскільки вони сезонно линяють, щотижневе розчісування також обов’язкове.

Ньюфаундленд

Ньюфаундленд / © Associated Press

Ньюфаундленд, найніжніший з велетнів, може здаватися диким ведмедем, але його характер просто плюшевий. Вони милі й віддані, особливо дітям, часто беручи на себе роль собаки-няньки.

Золотистий ретривер

Золотистий ретривер / © Associated Press

З цуценячим характером у дорослому віці, золотисті ретривери є вірними компаньйонами для всієї родини. Вони розумні, приязні й віддані собаки, які люблять дітей — та й усіх інших.

Їхній грайливий темперамент і високий рівень енергії добре поєднуються з активною родиною. Золотисті ретривери линяють щосезонно, а їхня довга, пишна шерсть потребує щотижневого догляду.

Бігль

Лабрадор-ретривер / © Credits

Соціальні метелики (тобто гончаки), біглі люблять бути частиною зграї — людської чи собачої. Люблячі та милі, розумні та енергійні цуценята ідеально підходять для сімей.

Ці собачі детективи можуть відстежувати запаховий слід, тому їм найкраще підійде огороджений двір. Вони також потребують інтерактивних ігор, щоб не пустувати. Бонус: їхня коротка шерсть практично піклується сама про себе.

Мопс

Мопс / © Associated Press

Маленькі, але сповнені любові, мопси спокійні, грайливі та безмежно віддані. Щасливі у висотному будинку чи приватному, з маленькими дітьми чи літнім господарем — мопси легко адаптуються.

Швидке щотижневе розчісування контролює линяння, а помірний рівень енергії означає, що щоденна прогулянка або деякі ігри в приміщенні — це все, що їм потрібно.

Бернський зенненгунд

Бернський зенненгунд / © Associated Press

Великі за розміром і ніжні душею, бернські зенненгунди — це сильні, міцні собаки, які особливо ніжні з дітьми. Хоча їх вивели для важкої праці, вони мають м’який та ласкавий характер і так само задоволені переглядом Netflix та відпочинком у приміщенні, як і дослідженням природи.

Плануйте помірні щоденні фізичні навантаження і щотижневе розчісування, щоб керувати цією чудовою шерстю.

Кламбер-спаніель

Кламбер-спаніель / © Associated Press

Ці спокійні хлопці (та дівчата) — чудові компаньйони та надійні товариші за іграми для надто завзятих малюків. Розумні та милі, вони прагнуть догодити, добре реагують на дресирування, хоча можуть бути обережні з незнайомцями.

Регулярних прогулянок та інтерактивних ігор для кламберів достатньо. Їм потрібне щотижневе розчісування, щоб контролювати линяння.

Перш ніж знайомити собаку будь-якої породи з дитиною, переконайтеся, що вона добре соціалізована та навчена виконувати основні команди, як-от «сидіти», «стояти» та «лежати». І дозвольте своєму цуценяті «понюхати» вашу дитину. Принесіть додому ковдру і запахом дитини, щоб ваш собака звик до неї. Готуючись до цієї першої милої зустрічі, дайте своєму собаці багато фізичних навантажень, щоб він був розслабленішим, і для безпеки тримайте його на повідці. І, звісно, ніколи не залишайте собаку з дитиною без нагляду.