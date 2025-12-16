Хитрик, який зробить вашу штучну ялинку неймовірно реалістичною на вигляд / © Credits

Реклама

Штучні ялинки — справжні герої зимового сезону. Поставив, розправив, прикрасив і свято готове. Ніякого сміття, смоли чи панічних пошуків «гарного дерева» за тиждень до Нового року. Але є проблема, інколи ці дерева мають дуже штучний вигляд.

Американський дизайнер Орландо Соріа розкрив секрет, чому так стається та як буквально за кілька хвилин «перепрошити» штучну ялинку так, щоб вона мала елегантний, природний та по-справжньому дизайнерський вигляд.

Пласкі гілки — новий стандарт краси

Більшість із нас інстинктивно «розпушують» гілки на максимум, щоб ялинка стала пухкішою та трикутною. Але саме це і робить штучні дерева неприродними. Реальні ялинки мають проміжки між гілками. Вони не стоять дзиґою у всі боки. Тому варто завжди стилізувати штучні дерева саме з пласкими, «притиснутими» гілками», пояснює дизайнер.

Реклама

Логіка проста, у природі гілки ростуть горизонтально, не вибухають безладним пухнастим об’ємом і мають проміжки між ярусами. Якщо відтворити цей вигляд, дерево одразу стає реалістичним, а не схожим на зелений пластиковий конус із супермаркету.

Тренд на «легкі» та повітряні ялинки

Останніми роками дизайнери інтерʼєрів масово переходять на стиль «легкі та повітряні» — розкішні, вишукані ялинки, крізь які проходить світло. Менше хаосу, більше архітектурності.

Надто пухкі дерева — антипод сучасної естетики. Коли ялинка надто густа, іграшки просто лежать на гілках, замість того щоб вільно звисати. А справжня краса у легкості та просторовості.

Правильні проміжки роблять ялинку скульптурною, природною та дорогою на вигляд. Такі дерева мають найкращий вигляд у дизайнерських інтер’єрах, на фото та відео, і не створюють відчуття «штучності».

Реклама

Стовбур

Великий страх власників штучних ялинок. що якщо розрівняти гілки, стане видно стовбур, той самий пластиковий «штифт». Однак не варто хвилюватися, дизайнер має для цього свій хитрик. Він вішає блискучі скляні кульки глибоко всередину ялинки, ближче до стовбура. Вони відвертають увагу, додають сяйва та створюють ефект глибини.

І це справді працює, блискучі прикраси в середині дерева діють як світлові рефлектори, вони затемнюють стовбур, додають відблисків і роблять всю конструкцію значно об’ємнішою.

Навіть якщо з деяких ракурсів стрижень все ж проглядатиметься, ніхто не звертатиме на це уваги, коли дерево прикрашене зі смаком.

Отже, головне правило красивої штучної ялинки: не робіть її пухнастою. Робіть її природною і все, ваша ялинка стає схожою на дизайнерський об’єкт, а не на пластикову імітацію.