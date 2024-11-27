Кімнатні квіти у пляшках: як вирощувати рослини у воді та які для цього підходять найбільше

Поживні речовини для рослин зазвичай надходять з хорошого ґрунту, але можна спробувати вирощувати їх у воді.

Вирощування рослин у воді – чи то кімнатних або вуличних рослин, чи то кімнатного трав'яного саду – цікаве заняття для садівників-початківців, людей з обмеженим простором і тих, у кого проблеми з поливанням рослин. Цей метод вирощування рослин не лише не вимагає особливого догляду, а й стійкий до хвороб і шкідників.

Вирощування рослин у воді без ґрунту найчастіше використовується як спосіб їх розмноження за допомогою живців. Але є кімнатні рослини, які можуть рости лише у воді. Вирощування їх у воді також відоме як гідропонне землеробство, хоча за комерційного вирощування в такий спосіб фермери використовують більш специфічний коктейль з води та рідкого живлення замість ґрунту.

Про те, як вирощувати рослини у воді, розповідає Gardening Know How.

Вирощування рослин у воді без ґрунту

Ґрунт забезпечує рослинам дренаж, аерацію, утримання вологи, підтримку та живлення. Тоді як вони можуть рости лише у воді? Зазвичай рослинам потрібно більше, ніж може дати вода, але вона добре підходить для розмноження багатьох видів рослин.

Багато сортів рослин можна вкорінювати у воді, але в деяких із них коріння згодом стає мочкуватим, а зелене листя, що з'являється, блідне і стає тонким. Це ознаки того, що рослині потрібно більше. Іншими словами, настав час посадити розсаду у ґрунт.

Вирощування кімнатних рослин у воді може бути повільнішим методом, ніж садіння у ґрунт, але ваш водний сад у приміщенні залишатиметься пишним протягом тривалого періоду часу.

Як розмножувати рослини у воді

Вирощування рослин у воді часто є методом розмноження за допомогою живців, які можуть розвивати коріння, перебуваючи під водою. Щоб виростити нові рослини з уже наявних, відріжте стебло завдовжки 8-10 см від батьківської рослини. Коли ви робите зріз, обов'язково залиште хоча б один вузол у точці, де листок виходить зі стебла, і кілька листків на кінці. Помістіть живець до чистої ємності, наповненої свіжою водопровідною водою. Переконайтеся, що листя не занурене у воду.

Помістіть живці в місці з яскравим, але не прямим сонячним світлом і далеко від протягів за кімнатної температури близько 21 °C.

Змінюйте воду не рідше двох разів на тиждень, щоб вона була чистою і насиченою киснем. Коріння зазвичай з'являється протягом 3-4 тижнів. Коли воно досягне довжини 2,5 або 5 см, вийміть живець з води і посадіть його в добре дренований посадковий субстрат.

Рослини, вирощені у воді та у ґрунті

Існує багато рослин, які можна вирощувати у воді, якщо їх потреби задовольняються. Рослинам потрібне світло, а також поживні речовини, підтримка, постійна температура, вода й кисень. Усе це можна забезпечити в разі вирощування їх у воді.

Контейнер для води забезпечує підтримку, поживні речовини можна отримувати через рідке добриво, а вода не лише зрошує рослину, що росте, але й забезпечує її необхідними мінералами та киснем. Ще одним плюсом для рослин, які вирощуються у приміщенні, є те, що вони отримують більш постійну температуру.

Ви можете вирощувати рослини у воді, використовуючи живці, як описано вище, або використовуючи рослину, яка вже вкорінилася у ґрунті. Якщо ви використовуєте рослину з ґрунтовим корінням, обов'язково змийте з нього весь бруд перед зануренням у воду.

Кімнатні квіти у пляшках / Фото: Credits

Як вибрати посуд для рослини

Ви можете використовувати практично будь-який тип контейнера – від вази до скляної банки або старого контейнера з-під йогурту. Але прозоре або кольорове скло гарніше на вигляд і дозволяє стежити за кореневою системою, а також за чистотою води.

Розгляньте можливість вилучення рослини, якщо горлечко вашого контейнера маленьке і вам доведеться розбити вазу або пляшку, щоб дістати рослину. Підійде практично будь-який тип водонепроникного посуду, за винятком тих, що виготовлені з міді, латуні або свинцю. Метали можуть зазнавати корозії через реакцію з добривами і пошкодити рослини.

Як почати

Вибравши відповідний контейнер, заповніть його на три чверті флористичною піною (найкращий варіант), подрібненим пінопластом, гравієм, перлинною крихтою, галькою, піском, кульками, намистинами або будь-яким подібним матеріалом. Додайте дрібку порошкоподібного або невеликого шматочка деревного вугілля, щоб вода залишалася прозорою і пахла чистотою.

Скільки потрібно світла

Кількість світла, яке отримуватиме рослина, вплине якість води. Намагайтеся вибрати квіти, які добре ростуть у приміщеннях з низькою освітленістю, і тримайте їх на яскравому непрямому світлі. Якщо вашій рослині потрібне пряме сонце, велика ймовірність, що вода стане каламутною через бактерії, які також розмножуються на сонці.

Водорості й добрива

Темний або непрозорий контейнер допоможе запобігти утворенню водоростей. Однак для рослини це не має значення, оскільки для фотосинтезу вона використовує листя, а не коріння. Якщо у вас з'явилися водорості, видаліть рослину, ретельно очистьте контейнер і замініть воду й рослину.

Змінюйте воду кожні 2–4 тижні та підживлюйте рослину кожні 4–6 тижнів. Ви можете використовувати рідке добриво або добриво, розроблене для гідропонних рослин.

Яку воду використовувати

Дощова вода – чудовий варіант для вирощування рослин. Бутильована підійде, якщо в ній не надто мало мінералів. Більшість типів води підходять для вирощування рослин, але є деякі винятки.

Колодязна вода не завжди гарної якості. Вода зворотного осмосу також не є гарним вибором. Вона не має поживних речовин, необхідних вашій рослині, і лише занапастить її.

Водопровідна вода підійде добре, та якщо в ній багато хлору або хлораміну, перед використанням її треба залишити на 24 години. Це дозволить хімікатам природним чином розсіятися, або ви можете придбати дехлоринатор.

Рослини, які можна вирощувати у воді

Ось список деяких хороших варіантів рослин, які можна вирощувати у воді:

стрілолист

бегонія

китайська вічнозелена (Aglaonemas)

колеус

дифенбахія

англійський плющ

герань

філодендрон

щасливий бамбук

мінімонстера (Rhaphidophora Tetrasperma)

лілія миру

Потос

молитовна рослина

рослина-павук

ліана батат

воскова рослина (хоя)

Чудовою є ідея поекспериментувати з цими рослинами. Рослини, які висять або стеляться, як-от ліани, найлегше вкорінити у водному середовищі, але можна використовувати і вкорінені рослини.

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