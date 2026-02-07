Кінець ери білих кухонь — головні тренди дизайну 2026 року / © Credits

Видання Real Simple розповіло, що кухні перестають бути просто красивими, вони стають комфортними, практичними та індивідуально підібраними під стиль життя кожної родини.

Початок нового року завжди приносить нові тренди у дизайн інтер’єру. Цього року особливу увагу приділили кухонним просторам, адже вони залишаються одними з найдорожчих у будинку.

Теплі дерев’яні фасади

Найпомітніша зміна — популярність дерев’яних фасадів. Теплий відтінок натурального дерева обирає все більше людей, тоді як класична біла кухня відходить на другий план. Найчастіше верхні шафи залишають білими, а нижні — з дерев’яним покриттям, це створює гармонійний двотоновий ефект.

Нейтральні стіни та контрасти на стільницях

Попри популярність яскравих кольорів у дизайні, більшість власників будинків обирають нейтральні стіни. Стільниці з кварцу залишаються лідерами, але дедалі більше людей використовують дерев’яні стільниці для островів, що додає тепла та текстури кухні.

Сучасні фартухи

Хоч плитка все ще домінує у вподобаннях, зростає популярність суцільних плит. Найчастіше це кварц або кварцит. Що стосується техніки, нержавіюча сталь утримує лідерство, адже вона зручна, довговічна та має стильний вигляд.

Функціональне зберігання

Кухні 2026 року орієнтовані на практичність. Перші місця серед доповнень посіли панельні шафи для зберігання продуктів, куточки для напоїв, вбудовані сидіння та винні холодильники. Вбудовані рішення, такі як висувні відра для сміття, місця для спецій та посуду, стають обов’язковими, вони дозволяють кухні мати охайний та одночасно функціональний вигляд.

Кухня 2026 року — це не просто «гарне місце для готування їжі». Це теплий, природний простір із продуманим функціоналом, де краса поєднується з практичністю. Тож, якщо ви плануєте оновлення, настав час прощатися з однотонним білим і обирати тепліший, персоналізований стиль.