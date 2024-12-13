Кінза: як доглядати за рослиною та вирощувати на підвіконні

Кінза — одна з найпопулярніших трав, яку легко вирощувати вдома. Завдяки своїй універсальності та невибагливості, вона — ідеальний вибір для вирощування як для досвідчених садівників, так і для новачків.

Видання Martha Stewart розповіло, що кінза любить прохолодну погоду, тому її зазвичай садять навесні чи восени, коли температура нижча. Якщо ви хочете насолоджуватися свіжою зеленню протягом усього року, вирощуйте її вдома на підвіконні. Це зручно та дозволяє забезпечити ваші страви ароматною зеленню навіть узимку.

Сіяти насіння кінзи варто кожні два-три тижні, щоб підтримувати безперервний урожай. Однак пам’ятайте, що у спекотну погоду рослина швидше переходить у фазу цвітіння та дає насіння.

Як виростити кінзу

Кінза має ніжне листя та стрижневий корінь, який не любить пересаджування, тому найкраще сіяти насіння одразу у відкритий ґрунт або контейнер.

Посійте насіння на глибину близько 0,6 см. Розмістіть насіння чи саджанці на відстані 15 см одне від одного. Проріджуйте рослини, коли вони досягнуть висоти приблизно 5 см, залишаючи найміцніші.

Якщо ви вирощуєте кінзу у контейнерах, обирайте горщики глибиною не менше 20 см і використовуйте добре дренований ґрунт.

Догляд за кінзою

Для успішного вирощування кінзи дотримуйтеся кількох простих правил:

Грунт : обирайте якісний, добре дренований ґрунт з pH між 6,2 і 6,8. Додавання мульчі допоможе утримувати вологу та регулювати температуру ґрунту.

: обирайте якісний, добре дренований ґрунт з pH між 6,2 і 6,8. Додавання мульчі допоможе утримувати вологу та регулювати температуру ґрунту. Сонце : кінзі потрібно близько 6 годин сонячного світла щодня. У спекотному кліматі можна вирощувати її у півтіні.

: кінзі потрібно близько 6 годин сонячного світла щодня. У спекотному кліматі можна вирощувати її у півтіні. Температура : оптимальна температура для кінзи — від 10 до 29°C. У спеку рослина швидше йде у стрілку, а надмірне тепло може викликати в’янення.

: оптимальна температура для кінзи — від 10 до 29°C. У спеку рослина швидше йде у стрілку, а надмірне тепло може викликати в’янення. Полив : кінза любить вологий ґрунт, але не терпить застою води. Поливайте, коли верхній шар ґрунту висихає.

: кінза любить вологий ґрунт, але не терпить застою води. Поливайте, коли верхній шар ґрунту висихає. Добрива: кінза невибаглива до підживлення, але щомісячне внесення добрив загального призначення сприятиме її росту.

Як збирати врожай кінзи

Кінза дозріває за 1,5-2 місяці після посіву. Збирайте зовнішнє листя, коли рослина досягне висоти 15 см. Не знімайте більше третини листя за раз, щоб не нашкодити рослині. Якщо кінза починає цвісти, можна залишити насіння для наступного сезону.

Як зберегти насіння

Після цвітіння кінза дає насіння, також відоме як коріандр. Щоб зібрати його:

Дайте стеблам стати коричневими та сухими. Зріжте їх і помістіть у сухе місце. Висушене насіння зберігайте у скляних банках у прохолодному темному місці.

Розмноження кінзи

Найкращий спосіб розмноження кінзи — це зберігання насіння. Обирайте насіння з найсильніших рослин, щоб отримати найкращі результати наступного сезону. Збереження насіння дозволяє адаптувати рослини до вашого мікроклімату та економити кошти.

Шкідники та хвороби

Кінза зазвичай стійка до більшості хвороб і шкідників. Однак вона може страждати від попелиці та грибкових захворювань. Щоб цього уникнути, забезпечуйте гарну циркуляцію повітря, уникайте перезволоження та дотримуйтеся правил поливу.

Кінза — чудова рослина, яка прикрасить ваш сад чи підвіконня і стане незамінним інгредієнтом у багатьох стравах. Вирощуйте її самостійно та ви завжди матимете під рукою свіжу зелень і насіння для кулінарних експериментів.

Ми також писали про те, як виростити коріандр із зерен.

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