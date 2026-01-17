Кіт Ларрі мишолов у резиденції британських премєрів на Даунінг-стріт / © Associated Press

Даунінґ-стріт, 10 — адреса, де твориться політика. Але ось уже понад десять років тут є ще один постійний «мешканець», чия присутність викликає не менше емоцій, ніж заяви прем’єр-міністрів. Ларрі — головний мишолов Кабінету міністрів Великої Британії — давно переріс статус службового кота та став справжнім культурним феноменом.

Ларрі обіймає посаду Головний мишолов з 2011 року. За цей час у будинку змінилося шість прем’єр-міністрів — від Девіда Кемерона до Кіра Стармера, але кіт залишався. Саме ця стабільність і зробила його улюбленцем нації.

Його офіційний опис на урядовому сайті звучить майже як резюме мрії: «Вітає гостей, перевіряє систему безпеки та тестує антикварні меблі на придатність для сну».

Від безхатченка до ікони

Колись Ларрі був безпритульним котом у Вондсворті. Його забрали з притулку Battersea Dogs & Cats Home, щоб боротися з гризунами у владних коридорах. Так почалася його історія «від щурів — до зірок».

Зараз Ларрі:

з’являється на прямих ефірах,

«позує» фотографам краще за багатьох політиків,

має сотні тисяч прихильників у соцмережах,

отримує фан-листи та подарунки з усього світу.

Маленький інцидент, який облетів світ

Під час офіційного візиту президента Польщі Кароля Навроцького до Лондона фотограф глави держави Міколай Буяк поспішав вийти з резиденції прем’єра, щоб зловити потрібний кадр. Саме у цей момент їхні траєкторії з Ларрі перетнулися. Фотограф на мить втратив рівновагу, кіт — блискавично зреагував і, на щастя, ніхто не постраждав.

Кіт Ларрі та Кароль Навроцький / © Associated Press

Президент Навроцький став свідком сцени та не стримав усмішки. Пізніше він навіть поділився в Instagram фото, де ніжно гладить Ларрі — жест, який миттєво сподобався британській публіці.

Як Ларрі зустрів президента Зеленського

Серед світових лідерів, яких встиг зачарувати Ларрі, є й президент України Володимир Зеленський. Під час одного з офіційних візитів до Великої Британії кіт з Даунінґ-стрит традиційно з’явився біля чорних дверей резиденції саме у момент прибуття української делегації.

Кіт Ларрі Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Зеленський звернув увагу на Ларрі, посміхнувся й ненадовго зупинився, кадр миттєво розлетівся соцмережами та новинними стрічками. Для багатьох цей момент став символічним: серед напружених переговорів про безпеку, воєнний стан і підтримку України з’явився короткий, але щирий жест нормальності та життя.

Британські користувачі соцмереж тоді жартували, що Ларрі «схвалив візит», а українці сприйняли сцену як ще один знак теплої підтримки та емпатії з боку британського суспільства. Сам кіт, як і завжди, залишився вірним собі — спокійний, трохи байдужий та абсолютно впевнений у власній важливості.

Кіт Ларрі Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Чому його так люблять

Популярність Ларрі можна пояснити досить просто, адже у часи постійних криз людям потрібна непартійна стабільність. Ларрі — символ спокою та традиційності, який не залежить від виборів, бюджетів і рейтингів.

Він чарував Барака Обаму, Володимира Зеленського та десятки інших світових лідерів. Щоправда, не всі були в захваті, відомо, що Тереза Мей, прихильниця собак, кота недолюблювала.

Не без скандалів

Кіт Ларрі мишолов у резиденції британських премєрів на Даунінг-стріт / © Associated Press

Як і кожна зірка, Ларрі має критиків. Його звинувачували в лінощах, зайвій вазі та навіть «соціальній залежності». Але факт залишається фактом: його утримання не фінансується з державного бюджету, витрати добровільно покривають співробітники Даунінґ-стріт.

У світі, де політика часто здається складною та виснажливою, Ларрі нагадує, що навіть у найсерйозніших місцях є простір для людяності, гумору та несподіваних моментів. Один кіт і дипломатичний візит стає теплішим. Можливо, саме тому Ларрі давно став не просто мешканцем Даунінґ-стріт, а справжнім національним символом.