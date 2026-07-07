Садіння лаванди / © Credits

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Ідея посадити на городі рослини-компанйьони приваблива: ви дозволяєте їм «потоваришувати» в саду, висаджуючи різні види близько один до одного, щоб вони могли пропонувати один одному помітні переваги. Часто метою є утримання комах-шкідників на відстані. Іноді одна рослина приносить користь, іноді користь взаємна. А іноді — надто часто — «спарювання» взагалі не працює, і шкідники заполонюють захищену рослину.

Це розчаровує, коли компаньйонні садіння не виправдовують очікувань. Але що робити садівнику? Існує розумніша стратегія, яка набагато ефективніше запобігає появі цих комах-шкідників подалі від ваших улюблених рослин. Вона називається кластеризацією ароматичних рослин.

GardeningKnowHow розповідає, як групування ароматичних рослин може зробити природну боротьбу зі шкідниками ефективнішою.

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Що таке кластерування ароматів

У традиційному компаньйонному насадженні садівників закликають поєднувати рослину, що відлякує шкідників, з рослиною, яку потрібно захистити, і робити це неодноразово по всьому саду.

Ідея полягає в тому, щоб розмістити ароматичні рослини, які не подобаються шкідникам, окремо по всьому саду, поруч із рослинами, які потрібно захистити. Уявіть, що вони танцюють по двоє навколо бальної зали саду.

Кластерування ароматів відмовляється від цього підходу «один на один/два на два». Натомість ми можемо створити захисну «стіну» від комах-шкідників, групуючи витривалі ароматичні рослини разом. Експерти вважають, що це створює ефективніший бар’єр проти комах-шкідників, ніж їх розкидання по всьому саду.

Чому скупчення ароматів відлякує більше шкідників

Ви коли-небудь помічали, що куточок саду з двома-трьома ароматними рослинами має сильніший, більш привабливий аромат, ніж ділянка лише з однією?

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Групування ароматичних рослин також посилює ефект — і це може бути набагато ефективнішим для відлякування шкідників. Групування рослин із сильним ароматом разом може створити сильніший «хімічний ландшафт», який може допомогти замаскувати запахи врожаю або заплутати шкідників. Частково це пов’язано з комунікацією летких органічних сполук (ЛОС).

Рослини вивільняють леткі органічні сполуки (ЛОС) у відповідь на напади комах. Це вивільнення ЛОС — це спосіб, яким рослини спілкуються із сусідніми рослинами. Коли рослини, пошкоджені комахами, повідомляють про свою ситуацію, непошкоджені рослини поблизу посилюють власний захист — як-от ароматичні сполуки — ніби на них самі нападають.

Найкращі рослини для групування ароматів

Ароматні рослини — це амазонки саду. Вони додають краси та радості, а також допомагають боротися з комахами-шкідниками. Окрім того, що аромати відлякують шкідників, вони також приваблюють корисних комах. Ароматні та ароматичні рослини виділяють ефірні олії з леткими органічними сполуками. ЛОС взаємодіють з іншими рослинами, але також заплутують комах, ускладнюючи їм пошук їжі.

Деякі рослини мають запахи, які комахи справді не переносять. До цих ароматичних рослин належать: часник, зелена цибуля, петрушка, настурції помаранчеві, цибуля-шніт, лаванда, розмарин, базилік, чорнобривці та цибуля. Інші, що входять до списку таких же ефективних для кластеризації ароматів, — це полин, запашна герань, сантоліна та пижмо. Створення «стіни» з найсильніших ароматичних речовин сприяє відлякуванню шкідників.

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Де розміщувати ароматичні кластери в ландшафті

Зазвичай ароматичні кластери найкраще підходять для периметрального садіння. Якщо ви згрупуєте їх занадто близько до городу, вони можуть перешкоджати росту ваших культур. Натомість створіть живопліт або ароматичні трави, що відлякують шкідників, навколо садів та грядок.

Також добре підходить посадка гострих ароматичних трав біля доріжок у саду. Їхня ефективність зростає, коли вони потрапляють на тротуар. Розпечений сонцем тротуар зігріває також листя, вивільняючи ароматні олії.

Як створювати ароматичні кластери

Тепер, коли ви визначили свої найсильніші ароматичні трави та розмістили їх у змішаних кластерах у саду, останнє, чого ви хочете, це щоб ця «стіна» розвалилася, оскільки рослини з коротким терміном життя відмирають. Коли ви втрачаєте їх, аромат знижується, і вплив на комах-шкідників також зменшується.

Ключем до збереження ароматичних кластерів є послідовне садіння. Можливо, ви вже почали його в городі. По суті, це означає, що ви не просто сієте і забуваєте. Натомість ви сієте насіння одне за одним, щоб забезпечити появу нового врожаю протягом усього літа. Це особливо добре працює для таких культур, як салат, які швидко ростуть і їх можна швидко з’їсти. Замість того, щоб мати сотні головок салату одночасно, ви отримаєте меншу кількість, яка дозріває послідовно.

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Ви також можете використовувати послідовне висаджування для своїх ароматичних трав. Які б з них ви не вирішили посадити, просто продовжуйте сіяти насіння щотижня або раз на два тижні, щоб трави продовжували рости.

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