Кліщі — не просто «неприємні комахи», вони є паразитами, які можуть переносити серйозні захворювання, зокрема хворобу Лайма, анаплазмоз та інші інфекції. Саме тому профілактика — ключ до безпечного відпочинку на природі. Видання Martha Stewart розповіло, що найкраща стратегія — регулярні прості дії, які створюють для кліщів несприятливе середовище для існування.

Регулярне підстригання газону

Звучить банально, але це один із найефективніших методів. Кліщі не стрибають і не літають, вони чекають. Чіпляються за траву та листя й «відстежують» жертву за допомогою тепла тіла та вуглекислого газу. Низько підстрижена трава позбавляє їх місця для «засідки».

Плюси:

дешево

ефективно

Мінус:

потребує регулярності

Бар’єри для тварин

Кліщі часто «приходять» у ваш сад не самі, їх приносять тварини. Отже, можна насипати гравійні доріжки чи встановити огорожі. Це зменшує ймовірність того, що тварини зайдуть на вашу територію, а разом із ними й кліщі.

Але, як зазначають фахівці, це не завжди 100% захист і може потребувати інвестицій.

Рослини, які відлякують кліщів

Природа сама знає, як захищатися і ви можете це використати. Рослини, які працюють як натуральний репелент:

розмарин

м’ята

лаванда

шавлія

герань

часник

чорнобривці

ялівець

Вони не лише відлякують кліщів, а й створюють красивий, ароматний ландшафт. Одначе є певний нюанс, ефект може зменшуватися, коли рослини втрачають листя чи цвіт.

Підрізайте кущі

Кліщі найчастіше живуть на висоті від 30 см до приблизно 1,2 м — саме там, де вони можуть легко «перестрибнути» на людину чи тварину. Тому регулярно підрізайте кущі та не давайте саду заростати. Це не лише зменшує ризик появи кліщів, а й робить ділянку доглянутою.

Використовуйте натуральні засоби

Якщо хочеться цілеспрямованішого захисту, є природні варіанти. Чудово працює:

евкаліптова олія

м’ятна олія

олія німу

діатомова земля

Їх наносять на кущі та зони, де кліщів найбільше.

Плюс : безпечніше для корисних комах

Мінус: потрібно частіше повторювати оброблення

Навіть якщо ваш двір ідеально доглянутий, базові правила безпеки ніхто не скасовував, тож оглядайте тіло після прогулянок, перевіряйте одяг, особливо уважно робіть це після перебування у траві чи лісі

Ідеальний весняний двір — не тільки про красу, а й про безпеку. І найприємніше, що для цього не потрібні складні чи токсичні рішення. Регулярний догляд, трохи уваги до деталей та сила природи — ось формула простору, у якому можна спокійно ходити босоніж, лежати на траві та насолоджуватися теплими днями.