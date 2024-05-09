Книжкова блогерка показала, як зробити ексклюзивну закладку

Надзвичайно просте, але таке естетичне доповнення до вашої улюбленої книги. Авторська та ексклюзивна, адже кожну наступну книжкову закладку ви можете робити під стилістику та жанр книги, що зараз читаєте.

Для багатьох, книги – це багатство нескінченних всесвітів і історій. Читання книг наповнює нас знаннями, дарує неймовірні емоції та переживання. Хтось все життя збирає бібліотеку улюблених книг, а хтось купує їх найрідкісніші екземпляри.

Ми одягаємо на них обкладинки, ставимо на красиві полиці, роздивляємось їх корінці та дивуємось красі палітурок. Останнім часом, майже всі книги мають ляссе для зручності, але вони звичайні та нецікаві.

Саме тому пропонуємо вам переглянути відео книжкової блогерки posiesandpages, у якому вона створює витончену та унікальну закладку у вигляді крил.

Вам знадобляться:

Папір;

Ножиці;

Фарба та пензлики

Простий олівець

Клей

Починаємо робити:

на папері намалюйте прямокутники, за розміром книги;

зверху прямокутників зобразіть крила, як показано у відео;

виріжте дві деталі

розфарбуйте свої наробки у бажаний колір і дайте просохнути

склейте прямокутні частинки між собою так, щоб крила були «вільні»

Замість крил ви можете зобразити все, що вам подобається і поєднується з книгою, для якої ви творите диво. Подібні закладки можуть стати достойною прикрасою книги. Однозначно, ваша бібліотека буде вирізнятись з-поміж інших.

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