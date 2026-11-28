Книжок забагато не буває: стильні ідеї, як зберігати домашню бібліотеку у маленькій квартирі / © Credits

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Життя книголюба — це не лише романтичні вечори з читанням, а й цілком практичне питання, куди подіти велику бібліотеку якщо квартира зовсім невелика. На це питання спробувало відповісти видання The New York Times, щоб не прощатися з улюбленими книжками, а знайти для них нове місце в інтер’єрі, бо їх зовсім не обов’язково ховати за дверцятами шаф. Навпаки, книги можуть стати справжньою окрасою дому, варто лише трохи пофантазувати.

Використовуйте простір до самої стелі. Високі книжкові шафи допоможуть залучити навіть ті ділянки стін, які зазвичай залишаються порожніми. А якщо обрати модель із додатковими секціями, можна створити ефект цілої книжкової стіни.

Спробуйте підвісні полиці. Лаконічні плавучі полиці над диваном, робочим столом або дверима — чудове рішення для невеликих квартир. Вони не займають місця на підлозі та водночас додають інтер’єру легкості. Головне — надійно закріпити конструкцію, адже книжки мають чималу вагу.

Перетворіть книжки на декор. Не обов’язково обмежуватися традиційною книжковою шафою. Кілька акуратних стосів на журнальному столику, комоді чи на вільному стільці можуть створити атмосферу затишної творчої оселі. Лише важливо не захаращувати простір і залишити достатньо місця для руху.

Поставте на стос книжок лампу. Такий хитрик одразу перетворює звичайну стопку видань на стильну декоративну композицію. До того ж це практично, бо книги стають своєрідною підставкою, а на столі звільняється додаткове місце.

Використовуйте книжки як підставки для улюблених речей. Вінтажна скринька для прикрас, невелика ваза, свічка чи декоративна фігурка матимуть особливо гарний вигляд на кількох підібраних за кольором і розміром книжках. Так інтер’єр стає особистішим і набуває індивідуальності.

Оберіть вузький вертикальний стелаж. Якщо у кімнаті немає місця для повноцінної шафи, зверніть увагу на високі компактні конструкції з кількома полицями. Їх можна розмістити у кутку, біля дверей чи в іншому вузькому проміжку. Для візуального балансу великі книжки краще поставити внизу, а тонші — вище.

Дайте друге життя меблям. Комоди, серванти, тумби під телевізор, навіть шафи для посуду можуть стати несподіваними місцями для зберігання книжок. Іноді достатньо лише змінити призначення вже наявних меблів, щоб звільнити полиці та додати інтер’єру нових акцентів.

Спробуйте обертову книжкову шафу. Компактний поворотний стелаж — цікаве рішення для тих, хто хоче зберігати багато книжок на невеликій площі. Він нагадує мініатюрну бібліотеку та дає змогу легко знаходити потрібне видання.

Оберіть приліжкову тумбу з місцем для книжок. Якщо ви любите читати перед сном, зверніть увагу на тумби з відкритими нішами чи додатковими полицями. Так улюблені романи та книжки, які ви зараз читаєте, завжди будуть під рукою.

Використовуйте лавки та меблі для сидіння зі сховищами. Лавка з відділенням для зберігання допоможе непомітно прибрати частину бібліотеки, а модель із відкритою полицею, навпаки, дасть змогу красиво виставити улюблені видання. Ще один варіант — розмістити кілька книжок на лавці біля ліжка.

Знайдіть місце у неочікуваних куточках. Ніші, простір під сходами, невикористаний камін або верхні полиці шаф можуть стати додатковими зонами для книжок. Проте важливо пам’ятати про умови зберігання, бо папір не любить вологи, перепадів температур і прямих сонячних променів. Тому кухня, ванна кімната та сонячне підвіконня — не найкращі місця для тривалого зберігання цінних видань.

Домашня бібліотека не обов’язково потребує окремої кімнати чи величезної книжкової шафи. Іноді достатньо кількох підвісних полиць, компактного стелажа чи красиво оформлених книжкових композицій, щоб знайти місце для всіх улюблених історій.

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