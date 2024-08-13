Коли краще поливати квіти

"Золотий час" - це найоптимальніший період для поливу рослин, щоб забезпечити їх комфортне зростання та цвітіння у вашому саду.

Догляд за рослинами - це не тільки частоту поливу, але і час, коли ви його здійснюєте. Тому Express поділилися зі своїми читачами корисної та цікавою інформацією, коли ж саме буде той комфортний для рослин час поливу, адже іноді, екстремальна спека змушує ваші рослини боротися за виживання.

Велика кількість рослин почувають себе комфортно у температурі до 20°C, але коли вона підвищується, вони починають страждати. Поливаючи їх у правильний час доби, ви можете допомогти їм пережити хвилі спеки та забезпечити їхнє цвітіння.

Влітку рослини не люблять опівденного поливу, це пов’язано з високими температурами та прискореним випаровуванням води в середині дня, що може зменшити ефективність поливу і сприяти стресу рослин. Вода швидко випаровується, висушуючи ґрунт і позбавляючи рослину кисню.

"Золота" година поливу

Ідеальним часом поливу ваших рослин буде ранок або вечір, коли сонце тільки-но зайшло. Полив увечері - найкращий час, оскільки він дозволяє рослинам поглинати більше води та зменшує рівень випаровування, що забезпечує більш ефективне використання вологи.

Однак садівникам слід пам'ятати, що у вологу погоду мокрий ґрунт буде приваблювати велику кількість слимаків. Тому важливо направляти воду безпосередньо на ґрунт, щоб уникнути надмірної вологи на поверхні, яка може сприяти розповсюдженню цих недругів вашого саду.

Якщо рослини потребують рясного поливу або погода особливо спекотна, просто поливайте їх ще й рано вранці.

Скільки необхідно води

У спекотну погоду може здаватися доцільним підтримувати ґрунт вологим через поверхневий полив. Однак важливо врахувати, що такий метод матиме свої недоліки. Поверхневий полив не завжди досягає глибших шарів ґрунту, що може призвести до того, що корені рослини не зможуть розвиватися вглиб.

Корені рослин можуть залишатися поверхневими, шукаючи воду на близькій відстані, а це зробить рослину більш вразливою до стресу від "засухи" та температурних змін. Тому, поверхневий полив може бути корисним для тимчасового зволоження, для забезпечення здорового розвитку рослин у спекотну погоду, проте краще орієнтуватися на глибокий полив, який дозволяє воді досягати коренів.

Такий підхід стимулює коріння рослин розвиватися глибше, щоб знайти залишки води, навіть коли поверхня ґрунту здається сухою. Це допомагає створити більш стійку кореневу систему, яка краще витримує спекотні умови та забезпечує рослинам тривале зволоження.

Загальне правило для поливу квітів і овочів полягає в тому, що їм потрібно приблизно 2,5 см води на тиждень. В спекотні літні місяці цей обсяг води може бути подвоєно, щоб забезпечити рослинам достатнє зволоження в умовах високих температур і збільшеного випаровування.

Не заливайте рослини

Рослинам може бути важко, коли ґрунт стає занадто сухим, але вони також не переносять надмірного зволоження. Коли коріння рослин постійно перебувають у воді, це може призвести до недостатнього надходження кисню, що викликає стрес і може призвести до гниття коренів. Оптимальне зволоження ґрунту забезпечує рослинам необхідну вологу без застою води.

У спекотну та вітряну погоду поверхня ґрунту може здаватися сухою, але знизу вона все ще може бути вологою. Тому надзвичайно важливо перевіряти ґрунт перед поливом, щоб переконатися, що ви не перезаливаєте рослини.

Для того, щоб перевірити вологість ґрунту, використовуйте дерев’яну паличку. Засуньте її на декілька сантиментів у ґрунт, потім витягніть і подивіться, якщо крихти землі залишилися на ній, все ОК, але якщо на ній нічого немає, земля суха і треба її поливати.

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