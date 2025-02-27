Коли садити город: як вибрати найкращий час, щоб отримати рясний урожай

Щоб отримати гарний врожай, треба вибрати ідеальний час для посадки, враховуючи ваш клімат і набір культур, які ви хочете вирощувати.

Коли зима доходить кінця, головне, що хвилює городника - це розсада. Коли починати сіяти та що цього року вирощувати.

Поради, наведені GardeningKnowHow, дадуть приблизний орієнтир щодо того, коли ви зможете приступити до садівництва, залежно від вашого місцезнаходження.

Що садити

Одне з першочергових міркувань, коли ви визначите, коли почати свій сад, це те, що ви та ваша родина хочете їсти. Вам подобається салат? Тоді спробуйте виростити салат, помідори, перець і моркву.

Можливо, ви чули, що брокколі легко виростити, але чи їдять її ваші діти? Вони люблять піцу? Тоді спробуйте виростити помідори, цибулю, базилік та інші овочі, які вони люблять, як начинку.

Можна спробувати й інший підхід - виростіть те, що ви ніколи раніше не вирощували, але було б цікаво спробувати..

Коли ви визначитеся, що ви хочете вирощувати (і їсти), подумайте, чи є у вас місце для цього. Наприклад, деяким виноградним рослинам, таким як огірки, потрібно або багато землі, щоб повзати по ній, або решітка, по якій вони можуть підніматися вгору.

Коренеплоди, такі як морква та картопля, потребують глибшого ґрунту, тому віддадуть перевагу традиційній грядці, а не контейнеру для внутрішнього дворика.

Однак менші культури, такі як перець чилі, квасоля та редис, процвітають у контейнерах.

Визначте свою кліматичну зону

Які овочі ви будете вирощувати та коли ви будете їх садити, залежить від наявності належного клімату для вибраних культур.

Деякі культури, такі як помідори та перець віддають перевагу тривалому теплому літу. Капуста, шпинат і салат краще ростуть при більш низьких температурах.

Знання вашої зони допоможе вам визначити, які рослини найкраще підходять для вашої місцевості та коли ви можете очікувати їх процвітання.

Перегляньте свою зону вирощування нижче, щоб дізнатися більше про те, які овочі вирощувати та коли починати висаджувати насіння.

Розсада / Фото: Credits

Дізнайтеся дату свого останнього морозу

Коли ви зможете посадити овочеві культури, які відповідають вашій зоні, також залежить від дати останніх заморозків у вашій місцевості. Це середня весняна дата, коли можливий легкий заморозок. Іній, тобто утворення тонкого шару льоду, може сильно пошкодити та вбити чутливі рослини. Щоб запобігти втраті врожаю, добре садити сад після цієї дати.

У холодному кліматі дата останнього морозу буде аж до червня, а в теплому кліматі морозів може не бути взагалі.

Треба розуміти, що дати останніх заморозків ніколи не гарантуються. Ви можете посадити свій город після зазначеної дати останнього заморозку та відчути мороз наступної ночі. Тому завжди слідкуйте за прогнозом погоди. Якщо ви посадили зернові культури та очікуються заморозки, можна вжити деяких заходів, щоб захистити рослини від замерзання, наприклад, накрити ніжні рослини важким простирадлом або легкою ковдрою.

Сіяти в землю чи на розсаду

Вирощування овочів із насіння є економічно ефективним способом вирощування кількох рослин одного сорту. Чи слід висіяти насіння прямо в землю на відкритому повітрі чи спробувати почати насіння в приміщенні в заповнені землею піддони під освітленням? Ця відповідь залежить від вашого клімату.

Для тих, хто живе в теплих зонах з довшими вегетаційними періодами, посів насіння таких теплолюбних культур, як, наприклад, баклажани, справді можливий безпосередньо в землю. Ви також можете прямо висівати насіння швидкозростаючих овочів, таких як квасоля, горох і листова зелень.

Для тих, хто живе в прохолодніших зонах з меншою кількістю теплих днів, насіння теплих погодних культур найкраще висівати в приміщенні. Коли саме починати сіяти насіння в приміщенні, залежить від дати останнього морозу. На пакеті з насінням це часто вказується як така інформація, як «сіяти в приміщенні за 10 тижнів до останніх заморозків». Якщо ви пропустите цей ідеальний тиждень для посіву, це нормально. Посів на тиждень-два (або навіть три) пізніше буде нормальним.

Садівники з більш прохолодним кліматом можуть висіяти насіння деяких культур безпосередньо на грядку за або навіть за тиждень або два до останніх заморозків. Часто це посіви швидкорослих овочів, таких як морква та редис, або тих, які добре ростуть у прохолодну погоду.

Буряк / Фото: Credits

Ніколи не рано – чи не пізно

Усе залежить від вашого клімату та того, що ви вирощуєте, як згадувалося вище. У холодніших регіонах, ви можете сіяти насіння в приміщенні, починаючи з кінця лютого або березня.

Люди, які живуть у теплих зонах, можуть почати посів насіння на розсаду вже в січні. І залежно від того, що ви вирощуєте, ви навіть можете посіяти це насіння прямо в саду.

Якщо у вас була напружена пізня зима або рання весна, і ви можете запитувати себе, чи не запізно садити сад. Відповідь - ні. Початок посіву в приміщенні або на вулиці все ще можливий – і у вас є більше часу, ніж ви думаєте, щоб отримати рослини в саду. Ви все ще можете мати продуктивний сад аж до осені, залежно від вашого клімату. Висаджуйте осінні культури за 10-12 тижнів до перших заморозків восени. Прохолодні овочі, такі як брокколі, листова капуста та капуста, ідеально підходять для цієї пори року, і вони навіть стають трохи солодшими в холодну погоду.

Ранньою зимою чи пізнім літом, у приміщенні чи на вулиці, для створення городу потрібні лише дві речі, щоб отримати переваги – бажання вирощувати та трохи насіння для посадки.

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