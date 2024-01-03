Коли свята закінчилися: п'ять способів повторно використати новорічну ялинку у своєму саду

Багато справжніх ялинок після свята потрапляють на звалище, але, на думку експертів, є кілька найкращих способів перепрофілювати всю ялинку.

Свята закінчуються і на перший план виходить проблема, куди подіти новорічну ялинку, якщо ви цього року встановили вдома натуральне дерево.

Засновник Gardening Express, розповів Еxpress.co.uk, що можна зробити зі справжньою ялинкою замість того, щоб просто викинути її. Як виявилось, дерево можна буде переробити для садівництва, підтримки дикої природи чи ремісничих проєктів.

Зробіть мульчу

Соснову деревину та хвою можна перетворити на мульчу. Щоб зробити її, дайте дереву просохнути, а потім переробте в подрібнювачі, Мульча допомагає в холодну пору року зберегти теплолюбні рослини, а в літні місяці утримує вологу на грядках і не дає проростати бур'янам.

Створіть притулок для диких тварин

Ви можете підтримати дику природу, залишивши дерево зимувати у саду. Це забезпечить притулок маленьким тваринам та птахам, де вони зможуть сховатися у суворих погодних умовах. Ви також можете повісити на гілки корм для птахів, шматочки фруктів або коржики з насіння.

Використовуйте гілки як ізоляцію

Соснові гілки можна використовувати для захисту ніжних рослин від морозу. Зріжте з дерева великі гілки, а потім покладіть їх на ґрунт, щоб забезпечити його ізоляцію та обмежити відтавання та замерзання.

Зробіть ароматні саше

Голки різдвяних ялинок мають чудовий аромат, що робить їх чудовим доповненням до ароматних саше. Просто покладіть голки у невеликі мішечки і зав'яжіть стрічку навколо верхньої частини, перш ніж покласти їх у шафу або ящик для свіжого аромату.

Використовуйте гілки як опори для рослин

Експерт рекомендує очистити гілки від хвої та використовувати їх для підтримки ніжних та молодих рослин під час зимових вітрів та морозів. Щоб не пошкодити коріння, вбивайте кілок на відстані двох-трьох дюймів від стебла рослини. Майте на увазі, що кілочок слід встановлювати під кутом, щоб забезпечити рослині більший захист від вітру.

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