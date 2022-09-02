Коли та як збирати врожай гарбузів: поради досвідчених садівників

Залежно від сорту, гарбузи зазвичай дозрівають через 90-120 днів після садіння. Спекотні та вологі дні літа можуть призвести до раннього дозрівання гарбуза. А тепла осінь дозволяє гарбузовим лозам продовжувати зростати, що може затримати дозрівання.

Як визначити, що ваші гарбузи вже дозріли, і що робити, якщо настала осінь, а ваші гарбузи не готові: збирати їх у будь-якому разі чи ще почекати – на ці запитання відповідають садові експерти Gardening know how.

Насправді ідеальний час для збирання гарбузів – це коли вони повністю дозріли. Гарбузи, що досягли піку зрілості, матимуть найкращий смак, колір та найдовший термін зберігання.

Ознаки дозрівання гарбуза

Щоб дізнатися, коли збирати гарбуз, перевірте такі ознаки стиглості:

Зрілий колір. Незалежно від того, чи посадили ви гарбуз помаранчевого або іншого кольору, перевірте, чи гарбуз повністю набув свого кольору.

Незалежно від того, чи посадили ви гарбуз помаранчевого або іншого кольору, перевірте, чи гарбуз повністю набув свого кольору. Тверда шкірка. Спробуйте втиснути ніготь у поверхню гарбуза. Якщо не залишається вм'ятини, шкірка затверділа.

Спробуйте втиснути ніготь у поверхню гарбуза. Якщо не залишається вм'ятини, шкірка затверділа. Дерев'янисті стебла. Пожовтіння листя і стебел наприкінці вегетаційного періоду свідчить про те, що плід дозріває. У цей час стебло почне буріти і деревнішати.

Пожовтіння листя і стебел наприкінці вегетаційного періоду свідчить про те, що плід дозріває. У цей час стебло почне буріти і деревнішати. Порожній звук. Злегка постукайте по гарбузу. Стиглий гарбуз буде видавати глухий звук.

Як збирати гарбузи

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Коли гарбузи повністю дозріють, використовуйте кілька гострих сучкорізів, щоб відрізати лозу за кілька дюймів від гарбуза. Якщо залишити частину стебла на гарбузі, це запобіжить її гниттю.

Щоб стебло не зламалося, ніколи не використовуйте його, як ручку для підіймання або перенесення гарбуза.

Свіжозібрані гарбузи можна одразу використовувати в рецептах або консервувати для майбутніх кулінарних страв.

Як підготувати гарбуз для зберігання

Гарбузи, призначені для зберігання або використання як осінній декор, необхідно вилікувати або затверднути. Цей процес дозволяє шкірці гарбуза затвердіти та загоїти будь-які подряпини. Затвердіння можна проводити в польових умовах, якщо погода залишається теплою та сухою. Для лікування гарбуза його потрібно помити і зберігати від 7 до 14 днів в ідеальних умовах – від 27 до 29 градусів і вологості 80%. Якщо умови несприятливі для сушіння в польових умовах, обережно перемістіть гарбуз до сухого теплого приміщення.

Після того, як гарбузи затвердіють, їх можна виставляти на огляд, вирізати прикраси або зберігати. Гарбуз можна зберігати протягом 10 або більше тижнів за температури 10-16 градусів та вологості від 50 до 80%.

Урожай гарбуза та перші заморозки

Загроза заморозків є ще однією поширеною причиною для збирання гарбуза до піку його стиглості. Хоча гарбузи можуть пережити легкий мороз, температура нижче -2 градусів псує гарбуз і призводить до його загнивання.

Садівники можуть захистити свій урожай від легких заморозків, накривши гарбузи. Якщо ж ваші гарбузи ще не досягли потрібного кольору, але ви все ж вирішили зібрати їх до морозів, то ці гарбузи можна використовувати як осінні прикраси або для різьблення по них, проте у них буде менше смаку і зберігатимуться вони не так довго, як гарбузи, що дозріли в полі.

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