Колір не показник: як визначити, що помідори достигли

Час збирання врожаю все ближче, і перед кожним городником постає питання, коли можна починати збирати помідори.

Здавалося б, у випадку з помідорами немає нічого простішого, тільки-но помідори стали рівномірно червоними — їх можна зривати. Насправді, все не так очевидно, стверджують фахівці. Еxpress публікує поради Емі Грант, експертки Gardening Know How, яка стверджує, що помідори підступні і не варто повністю довіряти колірному індикатору.

Помідори краще збирати в кінці літніх місяців, залежно від того, коли вони були посіяні. Якщо ви посіяли насіння помідорів у березні, є велика ймовірність, що вони будуть готові до збирання врожаю у серпні. Очікування того моменту, коли помідори стануть рівномірно червоними, може навіть означати, що ви збираєте їх надто пізно.

Коли збирати помідори

На думку експертів, час збирання врожаю помідорів має настати, коли плоди набувають зрілого відтінку зеленого.

Потім ви повинні дати томатам час, щоб дозріти на лозі.

Газ етилен виробляється зрілими зеленими помідорами, що повністю сформувалися. Коли помідори дозрівають, два гормони росту змінюються і викликають вироблення етилену, який надає плодам червоного відтінку. Етилен збільшує кількість каротиноїдів (червоний та жовтий кольори) та зменшує кількість хлорофілу (зелений колір).

Чому важливо вчасно зібрати достиглі томати

Дозволивши вашим помідорам продовжувати дозрівати на лозі, а не на кущі, ви покращите їх смак і навіть допоможете самій рослині. На підтвердження цієї тези садівники наводять такі аргументи:

чим стиглішим помідор стає, тим більше він приваблює потенційних шкідників;

якщо залишити достиглий помідор на гілці, він уповільнюватиме процес виробництва та дозрівання інших помідорів;

збирання помідорів до того, як вони стануть червоними, також може допомогти обмежити вагу томатної лози, коли рослина стає занадто важкою, це може призвести до розщеплення та поломки гілок.

Так що, якщо ви все ще думаєте, чи не зірвати ваші помітно почервонілі томати — відкиньте сумніви і ставайте до збирання врожаю.

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