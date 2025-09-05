Коли та як обрізати гортензії, щоб не залишитися без квітів наступного року

Гортензії

Гортензії не будуть зіпсовані наступного року, якщо обрізати їх у певний час.

Як знає будь-який власник гортензій, обрізання потрібно виконати для пишного цвітіння наступного року, проте важливо робити це в потрібний час.

Коли саме треба обрізати ці квіти, розповідає Еxpress.co.uk.

Зазвичай гортензії цвітуть наприкінці весни або на початку літа і додають необхідного життя будь-якому саду, водночас потребуючи відносно мало догляду. Однак не дуже інтенсивний догляд не означає його відсутність.

Коли обрізати гортензії

Щоб забезпечити яскраве цвітіння наступного року, гортензії треба обрізати в певний час.

Обрізання неймовірно важливе для цих квітів з кількох причин. По-перше, зарослі гортензії ризикують стати дерев’янистими і тьмяними, що зіпсує зовнішній вигляд вашого саду.

Це також допомагає покращити циркуляцію повітря і проникнення світла, якщо видалити зайве листя, що дозволить вашій рослині отримати доступ до більшої кількості ресурсів і розвиватися більш здоровою.

Звісно, знання того, коли обрізати гортензії, не менш важливе, інакше ви ризикуєте зменшити переваги. Крім того, для сортів, які цвітуть на старій деревині, важливо не видалити квіти наступного року.

Головне золоте правило — обрізати одразу після цвітіння влітку. Це дає свіжим пагонам час розвинутися і сформувати бруньки для наступного року.

Отже, садівникам варто уникати обрізання восени або навесні, оскільки так ви ризикуєте зрізати квіти наступного року.

Окрім потенційного знищення квітів, осіннє обрізання може зробити рослини вразливішими до пошкодження морозом.

Замість цього бажано залишати зів’ялі квіткові головки на рослині протягом зими, оскільки вони можуть забезпечити певний захист від морозу для стебел і бутонів, які розташовані нижче.

Щодо обрізання гортензій рекомендується діяти обережно, особливо з сортами, які цвітуть на зрілій деревині.

Натомість зосередьтеся на видаленні стебел, які мають хворий або пошкоджений вигляд, наче вони помирають.

Додаткова рекомендація, якої повинні дотримуватися ентузіасти садівництва, полягає в тому, щоб забезпечити дезінфекцію свого садового інвентарю між сеансами обрізання і таким чином запобігти передаванню хвороб.