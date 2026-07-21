Коли краще поливати помідори, якщо ви не встигли зробити це зранку

Помідори / © ТСН

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У періоди сильної спеки поливання помідорів у неправильний час доби може завдати більше шкоди, ніж користі, і правильний полив має вирішальне значення для здоров’я та довголіття ваших помідорів.

The Spruce склав ідеальний графік поливання для процвітання помідорів, а також час доби, якого експерти з садівництва рекомендують уникати.

Найкращий час доби для поливання помідорів

Найкращого часу доби для поливання помідорів, ніж ранній ранок немає.

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Логіка проста: вода досягає коріння до того, як денна спека спричинить випаровування, і, що найважливіше, листя встигає повністю висохнути до вечора.

Отже, наскільки рано? Рекомендується поливати помідори якомога раніше вранці, бажано до 10 ранку. Це особливо актуально, якщо ви очікуєте спекотного, сухого дня, коли випаровування більш імовірне.

Розробка регулярного графіка поливання рано-вранці, особливо під час розвитку плодів, має вирішальне значення для успішного розвитку рослин томатів і є одним із найкращих способів уникнути поширених проблем з помідорами, таких як розтріскування та гниття верхівок квіток.

Для досягнення найкращих результатів радять поливати помідори лійкою або шлангом безпосередньо на ґрунт і уникати потраплляння води на листя.

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Що станеться, якщо полити рослини помідорів у невідповідний час

Є вагома причина, чому досвідчені городники ретельно поливають свої помідори рано-вранці, і річ не лише в тому, щоб уникнути денної спеки.

Хоча поливання опівдні може призвести до марнування води та випадкового недостатнього поливання рослин через те, що вода випаровується, не встигнувши дістатися до коренів. Це не спалить ваші рослини, як стверджує старий садівничий міф. Натомість вечірнє поливання завдасть вашим рослинам шкоди, від якої їм буде важко, а то й неможливо, оговтатися.

Помилка номер один у сфері хвороб — це вечірнє поливання у теплу погоду. У результаті листя залишається вологим напередодні теплої ночі, а це саме ті умови, в яких активно розвивається фітофтороз».

Фітофтороз може спустошити врожай помідорів, а теплі літні вечори в поєднанні з вологою від вечірнього поливання створюють ідеальне середовище для росту та поширення патогенів.

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Тож, якщо ви пропустили ранкове поливання, набагато краще зробити це вдень, ніж увечері.

Поради щодо поливання рослин помідорів

Окрім поливання у потрібний час доби, є кілька порад, які допоможуть вам робити це як професіонал.

Рослини, вирощені на високих грядках або в контейнерах, висихатимуть швидше і можуть потребувати більше води.

Зазвичай, індетермінантні рослини помідорів потребують більше води та можуть потребувати додаткового контролю, щоб забезпечити їхнє зволоження.

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Глибоке замочування раз на тиждень краще, ніж щоденне розбризкування водою.

Поливайте рослини помідорів, щойно верхні 2-3 см стануть сухими.

Перевірте сухість ґрунту пальцем, зануривши його в землю до першого суглоба. Якщо він сухий, час поливати! Якщо він вологий або мокрий, можна зачекати.

Ознаками недозволоженності є скручування або поникнення листя.

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Ознаками надмірного поливання є пожовтіння, в’янення або опадання листя.

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