Коли найкраще міняти дах будинку / © Associated Press

Реклама

Будинок — це не лише затишок, а й постійний список справ: щось пофарбувати, щось відремонтувати, щось замінити. І дах — один із найважливіших елементів, який захищає оселю від дощу, вітру та снігу.

Як пояснило видання Martha Stewart, своєчасна заміна покрівлі може заощадити значні кошти. Адже коли дах починає протікати, пошкодження можуть торкнутися не лише самої покрівлі, а й стін, стелі та електропроводки.

Які бувають типи дахів і скільки вони служать

Не всі покрівельні матеріали однакові. Деякі можуть служити десятиліттями, інші потребують заміни значно швидше.

Реклама

Бітумна черепиця. Це один із найпопулярніших матеріалів у світі, така покрівля служить приблизно 20–30 років. Її головні переваги — доступна ціна, простий ремонт і можливість замінювати окремі елементи.

Металевий дах . Металеві покрівлі стають дедалі популярнішими завдяки своїй довговічності. Вони витримують сильний вітер і град, добре переносять спеку та холод і вони стійкі до вогню. Термін служби — 40–70 років, але початкова вартість встановлення значно вища.

Дерев’яна покрівля. Такий дах надає будинку особливого природного шарму. Його термін служби 20–40 років, залежно від клімату та догляду. В умовах високої вологості дерево може швидше псуватися.

Черепиця з глини чи бетону. Це один із найміцніших варіантів покрівлі. Такі матеріали можуть служити 50 років і більше, а глиняна черепиця іноді й навіть до 100 років.

Сланцевий дах. Сланець — природний камінь, який має виняткову міцність. Такий дах стійкий до пожеж, не боїться сильного вітру та витримує град. Термін служби — 50 років і більше, але монтаж потребує посиленої конструкції та великих інвестицій.

Ознаки, що дах пора міняти

Пошкоджена черепиця . Якщо елементи покрівлі тріскаються, скручуються та відсутні після вильного вітру — це перший сигнал, що дах потребує серйозної уваги. Саме ці ознаки найчастіше свідчать про необхідність ремонту чи заміни.

Гранули у водостоках. Якщо у водостічних жолобах з’являється дрібний пісок — це може бути покриття бітумної черепиці, яке почало руйнуватися. Це один із ранніх сигналів зносу покрівлі.

Плями на стелі. Водяні плями чи сліди вологи на стелі — серйозний сигнал. Це означає, що вода вже проникла всередину конструкції будинку.

Гниль або провисання. Ще одна небезпечна ознака — пошкодження дерев’яної основи даху. «Симптоми» можуть бути: потемніння деревини, провисання конструкції, неприємний затхлий запах і крихкі чи розсипчасті ділянки.

Найкраща пора року для заміни даху

Ідеальний час — весна чи осінь. Причини прості помірна температура, менше опадів і кращі умови для монтажу. У спеку матеріали можуть ставати занадто м’якими, а у мороз — погано закріплюватися.

Чому не варто занадто довго чекати

Іноді власники будинків відкладають заміну даху та чекають «ідеального моменту». Проте експерти попереджають, що якщо покрівля вже пошкоджена, зволікання може обійтися значно дорожче. Вода здатна пошкодити ізоляцію, стіни, меблі та електропроводку. Тому найкраща стратегія — замінити дах до того, як він остаточно вийде з ладу.

Дах — це головний щит вашого будинку від негоди. І хоча його заміна здається великим і дорогим проєктом, своєчасне рішення часто дозволяє уникнути ще більших витрат у майбутньому.

Регулярно оглядайте покрівлю, звертайте увагу на перші ознаки зносу та плануйте заміну у сприятливий сезон і тоді ваш будинок залишатиметься сухим, теплим і надійно захищеним незалежно від того, що відбувається за вікном.