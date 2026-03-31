Коли братися за секатор, щоб обрізати троянди

Обрізання троянд — не просто естетика. За словами видання Real Simple обрізання стимулює новий ріст, підтримує форму куща та покращує загальне здоров’я рослини. Коли ми видаляємо мертві та пошкоджені гілки, рослина спрямовує енергію на здоровий ріст і нові бруньки, а це робить кущ пишним та життєздатним.

Правильний час обрізання троянд визначає не тільки розмір і форму куща, а й кількість майбутніх квітів.

Коли обрізати троянди

Троянди краще обрізати у пізню зиму чи ранню весну, коли вони починають «прокидатися» після зимового спокою. Експерти з Jackson&Perkins радять спостерігати за першими ознаками набухання бруньок, але робити обрізання до повного розпускання листя.

У теплих регіонах воно може припадати на кінець лютого, початок березня.

У холоднішому кліматі варто зачекати до березня, початку квітня.

Ті троянди, які квітнуть один раз на сезон, обрізають одразу після цвітіння влітку. Пізніше, у кінці літа, можна підправити форму, але надмірне обрізання зменшить кількість квітів наступного року.

Починайте зі здорової основи

Перед усім обрізанням видаляйте мертві, пошкоджені чи хворі стебла, це дає рослині чистий старт сезону. Також слід обрізати гілки, які перетинаються чи труться одна об одну, щоб уникнути ран і забезпечити кращий потік повітря. Відкритий центр куща дозволяє сонцю та повітрю краще циркулювати, а це зменшує ризик захворювань та стимулює сильніший ріст.

Формування куща для пишних квітів

Варто обрізати троянди під кутом приблизно 0,6 см над брунькою, яка дивиться назовні, щоб нові пагони розросталися вбік, а не всередину. Для гібридних чайних та флорибунда троянд обрізання на третину-половину висоти куща стимулює ріст і рясне цвітіння.

Після правильного обрізання рослина зосереджується на створенні нових квітів замість підтримки слабких гілок. Решта бруньок отримує більше світла та поживних речовин, а це забезпечує більші та яскравіші квіти.

Обрізання троянд — мистецтво, яке поєднує знання сорту, правильний час і техніку. Якщо ви дотримуєтеся простих правил, то отримаєте кущі, які рясно квітнутимуть, матимуть доглянутий вигляд і тішитимуть око протягом усього сезону.