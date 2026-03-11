Коли прибирати зимову мульчу / © Associated Press

Мульча — не просто декоративний шар на ґрунті: він виконує важливу функцію, а саме утеплює корені, зберігає вологу та оберігає рослини від морозів. З настанням весни постає питання — коли знімати зимову мульчу, щоб не нашкодити рослинам. І видання Martha Stewart розповіло, що календар тут не головний, а ключові показники — температура та сигнали самої природи.

Коли і як застосовувати зимову мульчу

Найкращий час для мульчування — після перших двох-трьох нічних заморозків, але ще до настання глибоких зимових холодів.

Використовуйте натуральну мульчу, наприклад, кору чи деревні чипси, а не пофарбовані матеріали.

Наносьте шар 5–10 см рівномірно по всьому саду.

Стежте за місцевою температурою, щоб ґрунт глибоко не замерз.

Мульча забезпечує рослинам тепло, але її раннє застосування може затримати зимовий спокій рослин і підвищити ризик хвороб.

Коли знімати зимову мульчу

Весняне прибирання — мистецтво спостереження. Звертайте увагу на:

постійність денної температури — близько 10°C

нічну температуру — вище 0°C

Природні сигнали теж важливі:

паростки багаторічників та нарцисів

бруньки на деревах і кущах

активність дощових черв’яків

Якщо мульчу прибрати занадто рано, молоді листочки ризикують підмерзнути.

Як правильно знімати мульчу

Варто робити це поступово — протягом 2–3 тижнів:

Перший тиждень — відсунути мульчу від кореневих шийок дерев і стебел кущів, залишити її між рослинами. Наступні два тижні — зменшувати шар до тонкого, близько 2,5–5 см, щоб продовжити контроль бур’янів і вологи.

Порядок роботи:

Дерева першими: корені активізуються раніше, крім того, це великий інвестиційний об’єкт саду.

Кущі наступними: багато кущів розкривають листя раніше багаторічників, а після прибирання можна провести санітарне обрізання.

Багаторічники останніми: залишаємо їх до появи перших паростків.

Поширені помилки

Занадто рано: рослини не встигнуть увійти у спокій, ґрунт не охолоне, а гризуни знайдуть притулок.

Занадто тонкий шар: корені не захищені від холодів.

Занадто товстий шар після весни: може затримувати вологу, спричиняти гниття кореневої шийки, затримувати появу нових листків і провокувати грибкові хвороби.

Оптимальна товщина: 5–10 см взимку, поступово зменшити до 2,5–5 см навесні.

Весна — найвідповідальніший час для саду. Правильне мульчування та своєчасне прибирання мульчі забезпечують здоровий старт для дерев, кущів і багаторічників.

Головне — треба стежити за погодою та рослинами, а не за календарем. Поступове прибирання мульчі не тільки захистить ваші рослини, а й підготує сад до буйного весняного цвітіння та здорового росту.