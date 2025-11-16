Коли прийшов час для останнього покосу газону: дієві поради / © Associated Press

Реклама

Насправді визначити момент для останнього покосу допомагають кілька простих ознак: повільний ріст, зміна кольору трави, падіння листя та стабільно прохолодна погода, про це розповіло видання Real Simple. Якщо бути уважними до цих сигналів і кількох порад, можна підготувати газон до зими, захистити його від хвороб та забезпечити швидкий та здоровий старт навесні.

Ознаки, що пора припиняти косіння

Повільний ріст і пожовкла трава. До кінця жовтня — початку листопада більшість газонів починає рости повільніше. Зміни кольору, особливо поява коричневих ділянок, сигналізують, що трава готується до сплячки.

Трохи вищі ніж рекомендовано леза. Якщо трава вже майже не росте, а леза лишаються трохи вище звичайного рівня, саме час для останнього покосу. Підняте лезо на 0,6–1,3 см вище, допомагає блокувати зимові бур’яни.

Зняте з дерев листя. Краще косити до тих пір, поки всі листки не впадуть. Навіть після зупинки росту газону регулярне скошування допомагає прибирати листя, яке інакше може створити мертвий прошарок і сприяти розвитку хвороб.

Денна температура нижче 10–12°C. Якщо протягом тижня температура вдень стабільно не підіймається вище цього рівня, ваша трава готова до зимового спокою, а косарку можна готувати до зимового зберігання.

Поради для останнього покосу

Мульчуйте, потім збирайте листя. Ранні осінні листки можна залишати на газоні, але до кінця листопада їх краще зібрати. Занадто товстий шар затримує вологу та шкодить траві.

Застосуйте зимовий підживлювач. Після останнього покосу можна підживити газон спеціальним добривом, яке працює протягом морозів і допомагає траві швидше відновитися навесні. Оптимальний час — зазвичай до кінця листопада.

Останній покіс газону — це не просто ритуал. Він допомагає вашій траві вижити у зимовий період і бути здоровою та густою навесні.